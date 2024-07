ATP Washington 2024: Flavio Cobolli batte David Goffin e avanza, Mattia Bellucci saluta

Due italiani sono scesi in campo quest’oggi all’ATP 500 di Washington. Si tratta di Flavio Cobolli, in tabellone da testa di serie numero 10, e di Mattia Bellucci, proveniente dalle qualificazioni. Impegni diversi, i loro, per molte ragioni, come andiamo a vedere.

Per quel che riguarda Cobolli, impegno di rilievo contro David Goffin, il belga che non è più quello dei tempi della top ten, ma è pur sempre un nome da rispettare molto. Primo set lottato, ma al tie-break, che il romano vince per 7-4, quindi nel secondo parziale arriva l’involarsi sui due break di vantaggio (4-1). Ne recupera uno il belga, ma l’ultima parola ce l’ha l’italiano che strappa ancora la battuta nel nono e ultimo gioco e chiude per 7-6(4) 6-3.

Niente da fare, invece, per Bellucci. Dopo la cavalcata di Atlanta, per lui stavolta arriva lo stop contro un giocatore che su questi campi si fa senz’altro rispettare, l’americano Alex Michelsen, numero 15 del seeding. 6-3 con un unico break, quello nel quarto gioco, nel set d’apertura, poi nel secondo Bellucci lotta per sradicare il servizio dell’avversario nel quarto game solo per poi subire lo stesso destino nel gioco successivo. Il tie-break si risolve in un dominio dello statunitense: 6-3 7-6(1).

Adesso per Cobolli c’è una sfida estremamente intrigante, quella con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Si affrontarono nel 2021 al Foro Italico, nelle qualificazioni: l’iberico approfittò del ritiro dell’italiano sul 6-2 2-0, ma oggi è tutt’altra storia quella che si vedrà.