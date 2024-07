ATP Umago, Lorenzo Musetti regola in due set Marco Trungelliti e approda ai quarti di finale

Missione compiuta per Lorenzo Musetti. Il toscano (n.2 del seeding) si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 contro l’argentino Marco Trungelliti (n.136 del mondo) nel secondo turno dell’ATP250 di Umago. Sulla terra rossa croata, una prestazione non scintillante di Lorenzo, ma sufficiente per avere la meglio di un avversario con troppe lacune nel suo tennis. E così, Musetti si è assicurato il passaggio di turno e se la vedrà nei quarti di finale contro il vincente della sfida tra Flavio Cobolli e il serbo Dusan Lajovic.

Nel primo set Musetti non è sufficientemente aggressivo, mettendosi essenzialmente al palleggiare e dando modo a Trungelliti di fare il suo tennis. Cancellate due palle break in apertura, l’argentino strappa il servizio al toscano, sfruttando la posizione dell’italiano troppo arretrata. Il carrarino, però, sale di livello dal quinto game e con alcuni colpi profondi forza gli errori del suo avversario. Arrivano, infatti, due break consecutivi per il n.17 del ranking che gli consentono di cambiare la storia della frazione. Sullo score di 6-4, Musetti conclude il parziale.

Nel secondo set il sudamericano ne combina di ogni tra smash sbagliati e doppi falli. In apertura della frazione, l’azzurro non ne approfitta, ma nel terzo game è pragmatico. Ottima la gestione di Lorenzo alla battuta, cercando con insistenza il rovescio del suo avversario, colpo decisamente più debole. E così il sipario cala sul 6-3, in un nono game in cui il simpatico tennista argentino commette altri due doppi falli.

Leggendo le statistiche, differenza sostanziale con i punti vinti dai due con la prima di servizio in campo: 79% per Musetti rispetto al 58% di Trungelliti. Da sottolineare anche il 68% di prime nel rettangolo preposto del toscano, mentre solo il 44% per l’argentino.