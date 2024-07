ATP Umago 2024: Matteo Arnaldi eliminato al primo turno, Muller si impone in due set

Termina al primo turno l’avventura di Matteo Arnaldi nel torneo ATP 250 di Umago. In terra croata l’azzurro è stato sconfitto nel match d’esordio sulla terra rossa dal francese Alexander Muller in due set: 7-6 (10-8) 6-4 il risultato in favore del transalpino in due ore e venti di partita.

La lunghezza dell’incontro fa notare come il match sia stato molto equilibrato e si sia deciso in pochi punti. Ovviamente decisivo il tie-break del primo set: dopo aver annullato tre set point consecutivi Arnaldi ha avuto due chance, con anche una al servizio sull’8-7, salvo poi perdere la battuta e la frazione ad 8.

Nel secondo set scambio di break (due consecutivi per parte) dal 3-1 al 4-4, mentre nel game decisivo, al servizio sul 5-4, Arnaldi si è fatto strappare la battuta dopo aver annullato ben cinque match point. C’è da sottolineare che il torneo croato è l’ultimo prima dell’appuntamento olimpico, dunque andando a guardare il bicchiere mezzo pieno, Arnaldi avrà più tempo per rifiatare verso Parigi 2024.