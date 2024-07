ATP Umago 2024, Francisco Cerundolo fa il colpo! Eliminato Rublev: è in finale

Francisco Cerundolo conquista la prima finale stagionale! L’argentino batte Andrey Rublev in semifinale a Umago con il punteggio di 7-6(6) 6-4 in poco meno di due ore di gioco e ritorna in una finale del circuito dopo oltre un anno da Eastbourne. Domani affronterà uno tra Jakub Mensik e Lorenzo Musetti.

L’inizio è molto favorevole a Cerundolo che, specie quando si gira dalla parte del dritto, impone un gran ritmo allo scambio e costringe a una scomoda fase difensiva Rublev. Il break per l’argentino arriva già nel secondo game, ma il russo riesce subito a reagire, sfruttando le poche prime messe in campo dal sudamericano. Da qui inizia un parziale estremamente equilibrato, che segue molto i turni di battuta. Il più pericoloso in risposta è sempre Cerundolo che ha tre palle break sul 4-3 per andare a servire per il set. Non le sfrutta e si arriva quindi al tiebreak: il numero 37 del mondo scappa sul 3-0, si fa recuperare, ma è freddo dal 6-6 in poi, gioca con coraggio, si guadagna per 8-6 il tiebreak e il primo set.

Anche nel secondo set la partenza è di marca argentina: Cerundolo riesce subito a strappare il servizio a Rublev nel terzo gioco con un paio di grandi difese e vola sul 2-1. Break di vantaggio che sarà protetto molto bene dall’argentino, solido in tutti i turni di battuta fino al 5-4, quando la tensione del momento si fa sentire nel braccio della testa di serie numero 4.

Il dritto si inceppa, Rublev gioca più a braccio sciolto e va 15-40, si procura altre tre palle break, ma quando è sotto nel punteggio Cerundolo offre il meglio del suo tennis, riesce a chiudere proprio con il dritto al quinto match point e si qualifica per la finale.

Cerundolo che ha avuto un fantastico rendimento quando ha messo la prima palla in campo: 79% di punti vinti rispetto al 72% del suo avversario. Bene anche sulle palle break: cinque annullate su sei.