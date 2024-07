ATP Newport, Opelka elimina il n.1 del seeding Mannarino. Ai quarti anche Eubanks e Michelsen

Nella notte italiana tra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio si sono completati sette degli otto ottavi di finale dell’ATP 250 di Newport 2024, torneo che si disputa su erba nel Rhode Island (USA). L’ultimo match in programma è stato interrotto per oscurità con il francese Benoit Paire avanti 6-4 1-0 sul padrone di casa americano Marcos Giron.

Stati Uniti comunque in grande spolvero con all’attivo sin qui cinque vittorie agli ottavi, mentre gli unici due “intrusi” sono gli australiani Aleksandar Vukic (6-2 7-6 su Spizzirri) ed il qualificato Alex Bolt (7-6 6-4 a Nakashima). Degna di note in particolare la vittoria in tre set (6-4 3-6 6-4) del rientrante Reilly Opelka sul francese n.1 del seeding Adrian Mannarino.

Avanzano ai quarti di finale inoltre Alex Michelsen (6-4 6-4 nel derby con Cressy), Aleksandar Kovacevic (6-3 3-6 7-5 sul transalpino Rinderknech), Mackenzie McDonald (6-3 6-4 all’erbivoro britannico Billy Harris) e Christopher Eubanks (7-6 3-6 6-3 dopo quasi due ore e mezza con la wild card locale Ethan Quinn). Già delineati i primi tre quarti: Opelka-McDonald, Michelsen-Kovacevic e Vukic-Eubanks.

ATP NEWPORT, RISULTATI 17 LUGLIO

A. Kovacevic b. A. Rinderknech 6-3 3-6 7-5

A. Michelsen b. M. Cressy 6-4 6-4

R. Opelka b. A. Mannarino 6-4 3-6 6-4

M. McDonald b. B. Harris 6-3 6-4

C. Eubanks b. E. Quinn 7-6 3-6 6-3

A. Vukic b. E. Spizzirri 6-2 7-6

A. Bolt b. B. Nakashima 7-6 6-4