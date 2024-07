ATP Kitzbühel 2024: nel giorno di Berrettini vanno avanti Baez e Martinez

Non di solo Matteo Berrettini vive la giornata all’ATP 250 di Kitzbühel, tra le montagne d’Austria: il tabellone si è infatti completamente allineato ai quarti di finale. Per il romano ci sarà l’americano (wild card) Nicolas Moreno de Alboran, autore di un doppio 6-4 sull’ultimo degli austriaci, Lukas Neumayer. Per l’USA spesso protagonista nei Challenger un risultato forse difficile da migliorare vista la qualità dell’italiano, ma comunque un buon punto di partenza per il livello superiore.

Sempre nella parte bassa del tabellone esce di scena una delle due teste di serie che lasciano il torneo quest’oggi, vale a dire il serbo Laslo Djere, che finisce rimontato dal brasiliano Thiago Seyboth Wild. A proposito di brasiliani, il lucky loser Gonzalo Heide, entrato al posto del danese Holger Rune (poi costretto anche al forfait olimpico), lotta con il tedesco Yannick Hanfmann, ma deve cedere per 6-3 1-6 6-2.

Nella parte alta abbastanza tranquillo l’avanzamento di Sebastian Baez: il numero 1 del tabellone non ha problemi con il connazionale Thiago Agustin Tirante. Per lui adesso la sfida al francese Hugo Gaston, bravo a non disunirsi contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena nel momento in cui si è trovato a grande rischio di vedersi trascinato al terzo set. 6-2 7-6(5) e paura passata.

Avanti anche il numero 4 del tabellone, lo spagnolo Pedro Martinez, con un doppio 7-5 sull’indiano Sumit Nagal; per lui ancora Argentina con Facundo Diaz Acosta vittorioso sul colombiano Daniel Elahi Galan, arrivato dalle qualificazioni. 6-2 4-6 6-3 il punteggio conclusivo.

ATP KITZBÜHEL 2024: RISULTATI DI OGGI

Baez (ARG) [1]-Tirante (ARG) [SE] 6-3 6-3

Gaston (FRA)-Carballes Baena (ESP) [7] 6-2 7-6(5)

Martinez (ESP) [4]-Nagal (IND) 7-5 7-5

Diaz Acosta (ARG)-Galan (COL) [Q] 6-2 4-6 6-3

Seyboth Wild (BRA)-Djere (SRB) [8] 4-6 6-3 6-2

Hanfmann (GER)-Heide (BRA) [LL] 6-3 1-6 6-2

Moreno de Alboran (USA) [WC]-Neumayer (AUT) [WC] 6-4 6-4

Berrettini (ITA)-Tabilo (CHI) [2] 7-6(4) 7-6(5)