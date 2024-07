ATP Bastad, prime gioie per Yevseyev e Rocha, tornano al successo Tirante e Skatov

Giornata di primi turni dell’ATP 250 di Bastad (Svezia) che ha visto diversi giocatori non compresi fra i primi 100 del mondo disimpegnarsi e avere chance di vincere per la prima volta nel circuito o tornare a una vittoria che mancava da diverso tempo.

Primi successi nel circuito ATP che sono arrivati per il kazako Denis Yevseyev e il portoghese Henrique Rocha. Yevseyev (n.160 del mondo) ha battuto a sorpresa Alexandre Muller con un doppio 7-5 in poco più di un’ora e mezza: il kazako è stato estremamente bravo specie nel secondo set a reagire da 2-4 e annullare una palla per il 5-6 che poteva far girare il match. Al prossimo turno affronterà Roberto Carballes Baena che ha superato in rimonta la testa di serie numero 6 Roman Safiullin con il punteggio di 5-7 7-6(3) 6-3 in tre ore, facendo valere la maggior attitudine alla terra battuta.

Rocha (n.182 del mondo) ha invece battuto in rimonta l’argentino Camilo Ugo Carabelli con il punteggio di 4-6 6-2 6-2: una conferma per il lusitano classe 2004 che in questa stagione aveva mostrato una crescita notevole nei Challenger, vincendo a marzo a Murcia. Al prossimo turno affronterà uno tra Andrea Pellegrino e Nuno Borges. Sconfitto invece l’altro portoghese Jaime Faria, vicino al primo successo ATP: a prevalere è stato Thiago Agustin Tirante per 3-6 6-1 6-4 in due ore e domani sfiderà il numero 1 del tabellone Andrey Rublev.

Ritorno al successo dopo un lungo digiuno ATP anche per il kazako Timofey Skatov che supera in oltre tre ore e mezza Taro Daniel con il punteggio di 6-7(7) 6-1 7-6(4) al termine di una vera e propria battaglia sportiva, con il giapponese che ha servito per il match nel terzo set ee si è trovato 5-4 30-0. Troverà Tallon Griekspoor al secondo turno. Netto e sorprendente il successo del croato Duje Ajdukovic, giunto dalle qualificazioni e vincente con un doppio 6-3 su Luca Van Assche: troverà Pavel Kotov. Infine vincono anche Sumit Nagal sull’idolo di casa Elias Ymer per 6-4 6-3 e Thiago Monteiro con un netto 6-1 6-3 su Federico Coria.