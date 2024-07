ATP Bastad, debutto ok per Pavel Kotov, Norrie attende Rafa Nadal

Ha preso il via quest’oggi il torneo ATP di Bastad; la terra svizzera sarebbe dovuta essere l’ultimo provino di Jannik Sinner in vista delle Olimpiadi, ma il numero 1 al mondo ha scelto di passare dopo il malessere provato ai quarti di finale di Wimbledon. Unico azzurro in tabellone Andrea Pellegrino, ripescato da lucky loser dopo il ko nell’ultimo turno di qualificazione con il kazako Timofey Skatov; con loro avanti il connazionale Denis Yevseyev, il portoghese Jaime Faria ed il croato Duje Ajdukovic.

Nella prima partita del tabellone principale, Pavel Kotov riesce ad avere la meglio su Cristian Garin. Due set combattuti, con il cileno che da sempre è un giocatore assai sostanzioso sulla terra, per poi venire meno nella terza frazione dal punto di vista dell’energia, permettendo al russo di risolvere la pratica.

Passa il primo turno anche Cameron Norrie, lui che non è proprio un espertone della terra, che deve sudare per due set contro il ceco Jozef Kovalik. Sfida equilibrata, con il ceco che ha tenuto un livello bello alto al servizio al primo set per poi cedere al tiebreak, salvando poi cinque palle break nel secondo per poi cedere alla sesta occasione. Per il britannico ora l’occasione di sfidare Rafa Nadal, che affronterà Leo Borg, figlio di Bjorn.

ATP BASTAD, RISULTATI 15 LUGLIO

P. Kotov b. C. Garin 6-4 6-7 6-1

C. Norrie b. J. Kovalik 7-6 6-4