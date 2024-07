ATP Bastad 2024, Rafa Nadal supera Norrie e troverà Navone, sorpresa Skatov, a Borges il derby portoghese

Giornata densa per l’ATP 250 di Bastad (Svezia): si sono chiusi gli ottavi di finale con un match estremamente atteso, come quello di Rafa Nadal e altri due incontri che hanno visto notevoli sorprese.

Nadal che è sceso in campo per terzo e ha piegato Cameron Norrie con un’ottima prestazione, vincendo con il punteggio di 6-4 6-4. Una prova incoraggiante per il maiorchino che è sembrato crescere finalmente di condizione, ha saputo recuperare da 1-4 nel secondo set per chiudere in due parziali. Domani affronterà Mariano Navone: l’argentino ha vinto con il punteggio di 6-4 6-2 contro l’indiano Sumit Nagal. L’argentino continua nel suo rendimento eccezionale sulla terra battuta in questa stagione.

Bel colpo per Timofey Skatov: il kazako in rimonta ha fatto fuori Tallon Griekspoor, testa di serie numero 3, con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 in poco più di due ore. Una bella conferma per il 23enne kazako che ha passato le qualificazioni battendo due italiani come Gigante e Pellegrino, ha battuto Taro Daniel al primo turno e oggi ha saputo trovare il break decisivo nel terzo nel nono gioco.

Skatov che affronterà il portoghese Nuno Borges che ha avuto la meglio nel derby tutto lusitano contro Henrique Rocha con il punteggio di 1-6 6-4 6-0. Una super prestazione da parte di Rocha inizialmente che è partito fortissimo nel primo set e ha saputo mantenere la stessa spinta anche in apertura di secondo set, andando avanti 6-1 2-0. Poi Borges è uscito alla distanza e ha fatto leva sulle occasioni fallite dal suo avversario.