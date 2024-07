ATP Bastad 2024, Nadal supera Norrie in due set e accede ai quarti di finale

Rafael Nadal conquista i quarti di finale nell’ ATP 250 di Bastad. Lo spagnolo ha offerto una buona prestazione sulla terra rossa svedese, superando in due set con un duplice 6-4 il britannico Cameron Norrie in un’ora e quarantaquattro minuti di gioco. Un Nadal che ha saputo rimontare nella seconda frazione, evitando di spendere ulteriori energie in vista del prossimo turno dove affronterà l’argentino Mariano Navone, numero quattro del seeding.

Lo spagnolo ha concluso con cinque ace, vincendo il 74% dei punti quando ha servito la prima. Sono ventidue i vincenti di Nadal contro i sedici di Norrie, mentre gli errori non forzati sono sette per entrambi.

In avvio di partita si segue l’andamento dei turni di servizio, con entrambi i tennisti che non concedono palle break. A spezzare l’equilibrio ci pensa Nadal nel settimo game, con lo spagnolo che si procura tre palle break consecutive e alla terza riesce a togliere la battuta all’avversario. Nel decimo game Nadal si trova ad annullare due palle del controbreak, chiudendo poi il set alla seconda occasione per 6-4.

Nadal ha subito una palla break in apertura, ma Norrie si salva. Lo spagnolo ha un piccolo problema per una scivolata sul rosso, che lo obbliga a chiamare il medico per farsi curare l’escoriazione. Nel quarto game Norrie riesce a togliere il servizio all’avversario e allunga fino al 4-1. Da quel momento, però, comincia la rimonta di Nadal, che cambia ritmo e non lascia più scampo a Norrie. L’ex numero uno del mondo strappa a zero la battuta nel settimo gioco al britannico e poi ancora ottiene il break nel nono game, chiudendo poi sul 6-4.