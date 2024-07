ATP Bastad 2024: Nadal e Ruud vincono al primo turno in doppio in Svezia

Il pubblico di Bastad si gusta in anteprima il ritorno in campo di Rafael Nadal. In coppia con il norvegese Casper Ruud, infatti, arriva l’esordio vincente in doppio: 6-1 6-4 al duo argentino-messicano formato da Guido Andreozzi e Miguel Angel Reyes-Varela. Ai quarti il confronto con una coppia tra Navone/Norrie e Arribage/Safiullin. Per un caso o forse no, l’argentino e il britannico si trovano dalle sue parti in tabellone di singolare.

Il primo set (iniziato in ritardo causa pioggia) sembra acuire in modo particolare le differenze che ci sono in campo tra i quattro giocatori. Certamente contratti Andreozzi e Reyes-Varela, ma anche da parte di Nadal e Ruud si nota una più che valida intesa, tant’è che arriva molto rapidamente il 3-0 a favore del maiorchino e dell’uomo che fa base nella di lui Academy. Sono pochi i problemi che il duo ispano-norvegese incontra nel resto del parziale, che viene chiuso per 6-1.

Nel sesto game, con Nadal al servizio, è Reyes-Varela a fare la parte del leone: praticamente da solo crea le premesse per quello che Andreozzi, con una gran risposta profonda, concretizza nel controbreak a zero del 3-3. Nel successivo gioco, però, dopo tre punti, sul 15-30, ci si deve di nuovo fermare a causa di un altro scroscio di pioggia. Alla ripartenza Nadal e Ruud si riprendono il vantaggio, ma sul 5-4, quando il mancino di Manacor va a servire per chiudere, torna l’acqua per la terza volta. Al rientro in campo, servizio tenuto a 15 e fine del match.

Al netto delle cifre odierne, abbastanza relative per varie ragioni, va rimarcato come, da più parti, sia stato reso noto come il debutto di Nadal in singolare, che avverrà contro Leo Borg (il figlio di Bjorn), si avrà domani. Quanto a Ruud, ci sarà da attendere, perché ha un bye e giocherà con uno tra l’argentino Federico Coria e il brasiliano Thiago Monteiro.