ATP Bastad 2024: Andrea Pellegrino sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni

Ci sarà solo Francesco Passaro a rappresentare l’Italia nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Bastad in Svezia. Infatti nell’ultimo turno delle qualificazioni Andrea Pellegrino è stato sconfitto dal kazako Timofey Skatov, numero 223 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-4 6-1 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco.

Pellegrino ha fatto fatica al servizio, ottenendo il 58% dei punti quando ha servito la prima ed appena il 27% con la seconda. Non sono bastati 16 vincenti all’azzurro contro gli 11 dell’avversario, mentre sono 13 gli errori non forzati di Pellegrino rispetto ai 9 di Skatov.

Nei primi due game fioccano le palle break (3 a testa), ma prima Skatov e poi Pellegrino riescono entrambi a tenere il turno di servizio. Pellegrino si guadagna altre tre palle break nel sesto game e questa volta strappa la battuta al kazako. La reazione di Skatov, però, è immediata e trova il controbreak a zero nel game successivo. Nel decimo gioco Pellegrino va ancora in difficoltà con il servizio e al secondo set point cede a Skatov, che chiude sul 6-4.

Il secondo set è un monologo del numero 223 del mondo. Skatov si porta subito avanti di un break in avvio e soprattutto non concede occasioni all’azzurro. Il kazako ottiene un altro break nel sesto game e poi chiude sul 6-1, qualificandosi per il tabellone principale.