ATP Atlanta, Mattia Bellucci accede al secondo turno. Vukic si ritira nel terzo set

Con anche un pizzico di fortuna, Mattia Bellucci ottiene la prima vittoria della carriera a livello ATP. Nel primo turno del torneo di Atlanta, il nativo di Busto Arsizio ha sfruttato il ritiro dell’australiano Aleksandar Vukic nel corso del terzo set. Il punteggio vedeva l’azzurro avanti nel punteggio (1-6 6-4 3-1), con Vukic che ha cominciato a stare male nel secondo parziale, con il medico che ha misurato anche la pressione all’australiano, che non è riuscito a gestire il caldo e l’umidità presenti nella città americana.

Il primo set è un monologo dell’australiano, mentre Bellucci è in grandissima difficoltà. Vukic ottiene il break nel secondo game e poi strappa nuovamente il servizio all’italiano nel quarto gioco, allungando sul 5-0. Bellucci riesce ad accorciare, ma Vukic chiude agevolmente il primo set sul 6-1.

La partita sembra mettersi malissimo per il lombardo, che perde subito la battuta in apertura di secondo set. Vukic continua a mantenere il vantaggio e non concede occasioni fino ad un lunghissimo ottavo game. Qui Bellucci si procura tre palle break e alla terza occasione riesce ad ottenere il controbreak. La striscia di game consecutivi dell’azzurro prosegue, con Bellucci che strappa ancora la battuta all’australiano nel decimo game, chiudendo al secondo set point sul 6-4.

Il terzo set dura appena quattro game, visto che Bellucci riesce a strappare il servizio all’australiano nel quarto gioco, portandosi sul 3-1. Qui arriva la decisione di Vukic di ritirarsi per alcuni problemi fisici che il numero 60 del mondo aveva già accusato nel corso del secondo set, quando si è fatto anche misurare la pressione.

Nel prossimo turno Bellucci affronterà il francese Adrian Mannarino, testa di serie numero due. Il transalpino è in grandissima difficoltà ed ha vinto solo una partita da metà marzo. Sicuramente una buona occasione per Bellucci, che sta puntando ad entrare il prima possibile tra i primi cento del mondo.