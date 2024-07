Atletica, Weir e Ceccarelli le stelle del Meeting di Lignano. Kishane Thompson non corre, c’è Spanovic

Il Meeting di Lignano Sabbiadoro si preannuncia particolarmente avvincente: l’appuntamento è per domenica 14 luglio allo stadio Teghil nella località in provincia di Udine, dove vedremo all’opera alcuni azzurri di punta. I riflettori saranno puntati su Zane Weir, che cerca uno squillo nel getto del peso in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024: sarà una tappa importante dopo l’infortunio alla caviglia che gli ha compromesso gli ultimi mesi, reduce dal 21.21 di Pergine Valsugana e pronto a fronteggiare lo statunitense Roger Steen, il britannico Scott Lincoln, il sudafricano Kyle Blignaut.

Da non perdere Samuele Ceccarelli, che non parteciperà ai Giochi ma che spera di confermare i segnali incoraggianti offerti ai Campionati Italiani di La Spezia, dove corse i 100 metri in 10.21: il Campione d’Europa dei 60 indoor saprà migliorarsi? Inizialmente era annunciato il giamaicano Kishane Thompson, ma il primatista mondiale stagionale (9.77) non scenderà in pista, pur proseguendo gli allenamenti a Lignano. Sul rettilineo vedremo all’opera lo statunitense Kendal Williams e il giamaicano Rohan Watson.

Gli altri azzurri di punta saranno Eloisa Coiro (800 metri), Sintayehu Vissa (1500) e Giada Carmassi (100 ostacoli). Tra le big straniere spicca la serba Ivana Spanovic, campionessa del mondo di salto in lungo.