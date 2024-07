Atletica, Tamberi svela la natura dell’infortunio: “Ho pianto tre volte. Olimpiadi non in pericolo”

Gianmarco Tamberi ci sarà alle Olimpiadi di Parigi 2024. Questa è la prima notizia fondamentale che arriva dalla giornata odierna. La medaglia d’oro di Tokyo 2021 ha rassicurato tutti con un lungo post pubblicato pochi minuti fa sui suoi canali social nel quale ha raccontato tutte le innumerevoli emozioni che stanno passando nella sua mente dopo l’infortunio che non ha permesso al nostro portacolori di prendere parte al Continental Tour Gold in Ungheria nella serata di ieri.

Il post di “Gimbo” inizia con parole davvero a cuore aperto: “Non mi vergogno a dirlo, ho pianto 3 volte nelle ultime 24 ore…probabilmente per la tensione, probabilmente per la paura e forse anche perché in parte tutto questo l’ho già vissuto. Mi viene da piangere anche ora mentre scrivo, mi distrugge l’idea di poter compromettere il mio percorso verso quello per cui ho lavorato così tanto”.

L’atleta classe 1992 passa poi a rivelare cos’è successo al suo fisico: “Fortunatamente sono state escluse lesioni muscolari – puntualizza il marchigiano – ma la risonanza evidenzia un importante zona edematosa del bicipite femorale probabilmente dovuta ad una piccola lesione miofasciale (la membrana che ricopre il muscolo). I tempi di recupero dovrebbero essere in teoria piuttosto rapidi ma sicuramente dovrò sottopormi ad una settimana di terapie intensive e allenamenti differenziati. Non sono in pericolo le Olimpiadi come tempi ma tutte le gare di avvicinamento che mi avrebbero aiutato a raggiungere il miglior stato di forma quel giorno si”.

Dopo il sospiro di sollievo, le emozioni tornano a prendere il sopravvento, con una promessa finale: “Ho sognato un percorso senza problemi e per la prima volta nella mia vita questo stava per accadere ma ora mi ritrovo sdraiato in un letto con mille dubbi e paure. Solo una cosa mi rimbomba in testa e mi dà la forza: se nessuno ci è mai riuscito prima, ci deve essere un motivo! Nessuno nella storia ha mai coronato il sogno di vincere due medaglie d’oro in questo dannato sport e vi giuro che io, nonostante questo stop, continuerò a fare di tutto per essere il primo nel riuscirci. Non sarà facile, lo so… ma obiettivamente mi chiedo: cosa è stato facile nella mia carriera?!?!”

Gianmarco Tamberi, quindi, dà il via al suo percorso olimpico nonostante tutto. Il tempo non manca, dato che le qualificazioni del salto in alto prenderanno il via solamente mercoledì 7 agosto alle ore 10.05, con la finale che si disputerà sabato 10 agosto alle ore 19.10. In bocca al lupo Gimbo! Il sogno dell’oro-bis è ancora vivissimo!

