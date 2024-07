Atletica, staffette miste azzurre in finale agli Europei U18. Copiello brilla nelle semifinali dei 400 hs

Buone notizie per l’Italia al termine della sessione mattutina della terza giornata dei Campionati Europei Under 18 di atletica leggera 2024, in corso di svolgimento a Banska Bystrica (Slovenia). Come da pronostico non sono arrivate medaglie, nelle poche finali previste al mattino, ma gli azzurri più attesi hanno risposto presente all’appello superando il turno e raggiungendo l’ultimo atto.

Nei 3000 metri donne Licia Ferrari ha migliorato di otto secondi il personale, correndo in 9:35.16 e chiudendo in decima posizione una gara vinta in volata dalla britannica Katie Pye in 9:20.25 sulla tedesca Julia Ehrle (argento con 9:20.31). In una finale molto tattica, Luca Cavazzuti è stato bravo nella gestione della gara ottenendo un sorprendente sesto posto sui 1500 metri in 3:59.07 mentre l’altro italiano impegnato Riccardo Serafini non è andato oltre l’undicesima piazza con 4:02.96. Oro al ceco Filip Toul in 3:54.77, mentre nel getto del peso ha trionfato il rumeno Stefan Ciobanu con 19.99 metri.

Obiettivo qualificazione raggiunto dalle staffette miste tricolori a frazioni crescenti (100-200-300-400 metri), che hanno superato brillantemente le batterie centrando il pass per la finale. Miglior tempo assoluto del turno eliminatorio in 1:53.91 per il quartetto maschile composto nell’ordine da Valerio Mazzilli, Daniele Inzoli, Tommaso Carfagna e Daniele Salemi, mentre il secondo posto nella heat 2 dietro alla Svizzera con il crono di 2:09.33 (quarto dei cinque tempi di ripescaggio) è stato sufficiente per la squadra femminile formata da Vittoria Masiero, Viola Canovi, Benedetta Dambruoso e Zoe Fiorentini.

Italia protagonista anche nei 400 ostacoli, con l’avanzamento in finale di una brillante Sofia Copiello (59.47, secondo tempo d’ingresso e personale sfiorato) oltre a Tommaso Ardizzone e Diego Mancini nella prova maschile rispettivamente in 52.15 e 52.45 (nuovo primato personale), con il terzo e settimo crono assoluto. Qualificazione col brivido nel triplo per Francesco Crotti, che si salva all’ultimo salto dopo due nulli con un 14.90 (-0.9 m/s) che gli vale la settima piazza overall ed il biglietto per la finale. Da segnalare infine un buon avvio di decathlon per l’umbro classe 2008 Matteo Sorci, 7° dopo tre prove a quota 2218 punti migliorandosi nei 100 metri (11.21) e nel getto del peso (12.55).