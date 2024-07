Atletica, Sara Fantini resta sotto i 70 a Castelnuovo. Zane Weir prosegue il rodaggio

Zane Weir e Sara Fantini hanno animato il Meeting d’Estate a Castelnovo ne’ Monti (in provincia di Reggio Emilia). La Campionessa d’Europa di lancio del martello non è riuscita a superare il muro dei 70 metri, fermandosi a 68.85 nell’impianto in cui l’emiliana sta lavorando intensamente da un paio di settimane.

L’azzurra sta lavorando intesamente per le Olimpiadi di Parigi 2024, dove avrà bisogno di esprimersi ai livelli della misura valsa il trionfo continentale (74.18 metri) per ambire a un risultato di lusso nella capitale francese. La primatista italiana ha trovato la misura valida in apertura, seguita da quattro nulli e da un 68.03 conclusivo. Sara Fantini tornerà in gara sabato pomeriggio al Meeting Brazzale di Vicenza.

Zane Weir ha invece gettato il peso a 20.65 metri all’ultimo tentativo, acme di una serie in crescendo (19.70, nullo, 19.82, 20.62, nullo, 20.65). Il Campione d’Europa Indoor si sta riprendendo dall’infortunio alla caviglia che gli ha compromesso gli ultimi mesi, oggi è rimasto al di sotto della stagionale di 21.93 metri raggiunto a Modena il 1° maggio prima dei guai fisici e del 21.29 toccato tre giorni fa a Lignano Sabbiadoro. L’azzurro si è lasciato alle spalle il sudafricano Kyle Blignaut (20.14) e Lorenzo Del Gatto (19.19), domenica lo rivedremo in gara a Schönebeck (Germania)