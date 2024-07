Atletica, parata di stelle al Golden Gala di Roma dopo le Olimpiadi: ci sono Tamberi, Iapichino e Simonelli

Non ci sarà tempo di rifiatare dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, visto che l’atletica tornerà immediatamente protagonista con la Diamond League. Il massimo circuito internazionale itinerante farà tappa anche a Roma per il consueto Golden Gala, che andrà in scena venerdì 30 agosto: nuova collocazione rispetto a quella consueta di inizio giugno, quando all’Olimpico sono andati in scena gli Europei. Si preannuncia un’autentica parata di stelle, con tanti fuoriclasse italiani e diversi big del panorama internazionale.

Gianmarco Tamberi cercherà il successo nel salto in alto sulla pedana dove ha conquistato il titolo continentale: il Campione Olimpico di Tokyo 2020 fronteggerà lo statunitense JuVaughn Harrison (argento iridato alle sue spalle) e il neozelandese Hamish Kerr (Campione del Mondo Indoor). Da non perdere Nadia Battocletti sui 1500 metri, dove terrà botta l’etiope Gudaf Tsegay. Lorenzo Simonelli andrà seguito sui 110 ostacoli dopo il 13.05 corso nella capitale, mentre Larissa Iapichino incrocerà Malaika Mihambo nel salto in lungo.

Da non perdere Andy Diaz contro il burkinabé Fabrice Hugues Zango nel salto triplo e Zane Weir nel getto del peso, dove gareggerà il neozelandese Tom Walsh. Luca Sito animerà i 400 metri insieme allo statunitense Quincy Hall, mentre sui 100 metri assisteremo al confronto tra il botswano Letsile Tebogo e il keniano Ferdinand Omanyala.

Tra le altre stelle vanno annoverata l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou-Smith, la britannica Daryll Neita e la statunitense Mckenzie Long sui 200 metri; gli etiopi Hagos Gebrhiwet e Yomif Kejelcha sui 5000 metri; lo svedese Daniel Stahl nel lancio del disco; la britannica Molly Caudery e l’australiana Nina Kennedy nel salto con l’asta.