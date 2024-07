Atletica oggi in tv, orari Meeting Meeting Montecarlo 2024: programma, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 12 luglio (a partire dalle ore 19.00) va in scena la nona tappa della Diamond League 2024, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Appuntamento a Montecarlo per una serata che si preannuncia particolarmente ricca e avvincente, con tanti italiani presenti nel Principato di Monaco, anche se purtroppo non ci sarà Gianmarco Tamberi, alle prese con un problema fisico che va risolto prima delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Lorenzo Simonelli cerca riscatto sui 110 ostacoli dopo l’opaca prova di Parigi: il Campione d’Europa incrocerà grandi bih come Grant Holloway (Campione del Mondo, 12.81 in stagione) e gli altri statunitensi Trey Cunningham e Cordell Tinch oltre al giamaicano Rasheed Broadbell. Nadia Battocletti correrà i 5000 metri sfidano le etiopi Alemayo, Alemeshete, Amebaw, Mebratu e le keniane Akidor e Nyaga dopo essersi laureata Campionessa d’Europa.

Filippo Tortu deve lasciarsi alle spalle il mezzo giro di pista a Parigi: ci si aspetta un 200 metri di qualità, la stella sarà il botswano Letsile Tebogo. Luca Sito si cimenterà sui 400 metri: il fresco primatista italiano (44.75) cercherà di dire la sua in un contesto di altissimo livello, in cui spiccano gli statunitensi Quincy Hall e Vernon Norwood. Catalin Tecuceanu può attaccare il record italiano degli 800 metri? Sarà una gara di spessore con l’algerino Djamel Sedjati e il francese Gabriel Tual, diventati il terzo e il quinto uomo più veloci della storia.

Pietro Arese si rimette in gioco sui 1500 metri del favoritissimo norvegese Jakob Ingebrigtsen, presenti anche Roberta Bruni nel salto con l’asta e Stefano Sottile nel salto in alto. Presenti altri big come il norvegese Karsten Warholm e il brasiliano Alison Dos Santos sui 400 ostacoli, Thea Lafond da Dominica e la spagnola Ana Peleteiro nel salto triplo, l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou-Smith e Julien Alfred da Saint Lucia sui 100 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa di Diamond League a Montecarlo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3 e Sky Sport Max (canale 205) dalle ore 20.00; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 20.00; diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE MONTECARLO OGGI

Venerdì 12 luglio

19.00 Tiro del giavellotto (femminile)

19.10 Salto con l’asta (femminile)

20.04 400 ostacoli (maschile)

20.15 400 metri (femminile)

20.23 800 metri (maschile)

20.30 Salto in alto (maschile)

20.33 400 metri (maschile)

20.40 Salto triplo (femminile)

20.43 2000 metri (femminile)

20.58 110 ostacoli

21.05 5000 metri (femminile)

21.27 200 metri (maschile)

21.34 1500 metri (maschile)

21.52 100 metri (femminile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE MONTECARLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 3 dalle ore 20.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 205) dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 20.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 19.00.

ITALIANI IN GARA OGGI DIAMOND LEAGUE MONTECARLO

Lorenzo Simonelli (110 ostacoli)

Nadia Battocletti (5000 metri)

Filippo Tortu (200 metri)

Luca Sito (400 metri)

Catalin Tecuceanu (800 metri)

Pietro Arese (1500 metri)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Stefano Sottile (salto in alto)