Atletica oggi in tv, Europei U18 2024: orari 21 luglio, programma, streaming, italiani in gara

Sulle ali dell’entusiasmo dopo i magnifici tre ori ravvicinati di ieri sera, l’Italia vuole chiudere in bellezza i Campionati Europei Under 18 2024 di atletica leggera. Quest’oggi a Banska Bystrica (Slovacchia) si terrà l’ultima giornata della manifestazione, con altri 17 titoli da assegnare che si riveleranno decisivi per il primato nel medagliere.

Al momento la selezione azzurra guarda tutti verso il basso con all’attivo 5 vittorie e 8 podi totali, ma servirà incrementare questo bottino per difendere la prima posizione. Il Bel Paese ha ancora delle frecce pesanti al proprio arco e si giocherà qualcosa di importante con Vittore Borromini nei 3000, Francesco Crotti nel triplo, Alessandro Casoni sugli 800, Alessio Coppola e Nicolò Vidal nella 5 km di marcia, Sofia Copiello e Tommaso Ardizzone nei 400 hs, oltre alle due staffette miste a frazioni crescenti (100-200-300-400 metri).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata degli Europei U18 di atletica 2024. Non prevista la diretta tv dell’evento in Italia, mentre la diretta streaming sarà visibile su Eurovision Sport. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE della sessione pomeridiana con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI U18 ATLETICA OGGI

Domenica 21 luglio

9.00 Decathlon, 110 ostacoli

9.45 Salto in alto (maschile), finale

10.05 Decathlon, lancio del disco

10.40 Salto in lungo (femminile), finale

11.35 3000 metri (maschile)

11.55 Decathlon, salto con l’asta

12.05 1500 metri (femminile), finale

13.05 Lancio del disco (femminile), finale

16.00 Decathlon, tiro del giavellotto

16.00 Salto triplo (maschile), finale

17.00 800 metri (femminile), finale

17.12 800 metri (maschile), finale

17.25 Salto con l’asta (femminile), finale

17.33 2000 siepi (maschile), finale

17.55 5000 metri marcia (maschile)

18.35 400 ostacoli (femminile), finale

18.45 400 ostacoli (maschile), finale

19.05 Tiro del giavellotto (femminile), finale

19.20 Decathlon, 1500 metri

20.05 Staffetta mista (femminile), finale

20.16 Staffetta mista (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI U18 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport (solo sessione pomeridiana).

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI U18 ATLETICA

Decathlon: Matteo Sorci.

3000 metri (maschile): Vittore Borromini, Marco Coppola.

Salto triplo (maschile): Francesco Crotti.

800 metri (maschile): Alessandro Casoni.

2000 siepi (maschile): Riccardo Ambrosio, Luca Coppola.

5000 metri marcia (maschile): Alessio Coppola, Nicolò Vidal.

400 ostacoli (femminile): Sofia Copiello.

400 ostacoli (maschile): Tommaso Ardizzone, Diego Mancini.

Staffetta mista (femminile): formazione da definire.

Staffetta mista (maschile): formazione da definire.