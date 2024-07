Atletica, Nadia Battocletti lavora per le Olimpiadi: quinta in Diamond League, vince Akidor

Nadia Battocletti aveva festeggiato una splendida doppietta d’oro agli Europei di Roma, imponendosi sui 5000 e sui 10000 metri di fronte al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma. La trentina si è rimessa in gioco nel Principato di Monaco, sede della nona tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera.

L’azzurra ha lavorato parecchio nelle ultime settimane e il carico svolto è pensato per le Olimpiadi di Parigi 2024, dunque non poteva di certo strabiliare in occasione di questa uscita al Meeting Herculis. Nadia Battocletti si era un po’ attardata nelle battute iniziali dei 5000 metri, poi è prontamente rientrata nel gruppo di testa e ha fornito un’ottima prova di efficienza. Nell’ultimo giro non ha avuto il cambio di ritmo dei giorni migliori.

L’accelerazione finale è uno dei punti di forza della nostra portacolori, che però stasera non aveva evidentemente le energia giuste per piazzare il cambio di ritmo. La 24enne, primatista italiana della specialità con il 14:35.29 corso nella capitale, ha chiuso in quinta posizione con il tempo di 14:41.06 nella gara vinta dalla keniana Margaret Akidor (14:39.49) davanti all’etiope Likina Amebaw (14:40.44) e alla giapponese Naozomi Tanaka (14:40.86).