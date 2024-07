Atletica, l’Italia vince nel giavellotto! Pietro Villa si laurea Campione d’Europa U18, spallata da record

Pietro Villa ha fatto saltare il banco a Banska Bystrica (Slovacchia) e si è laureato Campione d’Europa Under 18 nel tiro del giavellotto. L’Italia vince in campo internazionale in una delle specialità più iconiche dell’atletica leggera e in cui il Bel Paese non gode di grandissima tradizione: si fa festa in uno dei pochi settori in cui il movimento tricolore attuale fatica a emergere tra i seniores.

Questo ragazzo di ancora 16 anni (spegnerà le candeline il prossimo 10 ottobre) ha scagliato l’attrezzo da 700 grammi (i grandi lanciano un etto in più) a 76.04 metri al primo tentativo, tramortendo la concorrenza già in partenza e andando poi in calando (la serie è proseguita con 69.43, 71.88, una rinuncia, 70.96, 68.66).

Il romano ha firmato il nuovo record italiano allievi, superando il 75.25 con cui Giovanni Frattini conquistò l’argento agli EYOF nel 2019. L’azzurro ha regalato alla nostra Nazionale il terzo oro in questo evento dopo quelli conquistati ieri da Serena Di Fabio (5000 metri di marcia) e Kyan Escalona (110 ostacoli). Pietro Villa ha migliorato il proprio personale di 74.89 firmato lo scorso 26 giugno ad Avellino e si è lasciato alle spalle il polacco Roch Krukowski (74.84) e il finlandese Teemu Simoinen (73.24).