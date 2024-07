Atletica, le favorite per le Olimpiadi di Parigi 2024 gara per gara

L’atletica si conferma come sempre la Regina degli Sport e sarà la grande protagonista delle Olimpiadi di Parigi 2024, che andranno in scena dal 26 luglio all’11 agosto. L’Italia ha i mezzi per essere ottima protagonista con tante stelle come Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Lorenzo Simonelli, Mattia Furlani, Massimo Stano, la 4×100. Vediamo nel dettaglio quali sono le favorite gara per gara tra gli uomini,

FAVORITE ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024

100 METRI – La statunitense Sha’Carri Richardson si presenta da Campionessa del Mondo ed è accreditata di uno stagionale di 10.71, ma Julien Alfred da Saint Lucia fa molta paura. Attenzione alle giamaicana Shericka Jackson e Tia Clayton. La missione è durissima per Zaynab Dosso e le altre europee.

200 METRI – La statunitense Gabby Thomas sembra avere una marcia in più, ma Sha’Carri Richardson vuole il doppio ore e Julien Alfred da Saint Lucia è una mina vagante. Le giamaicane e la britannica Dina Asher-Smith sapranno rompere le uova nel paniere?

400 METRI – La statunitense Sydney McLaughlin e l’olandese Femke Bol hanno illuminato la stagione, ma la giamaicana Nickisha Pryce ha firmato la world lead. Ci proveranno la dominicana Marileidy Paulino, polacca Natalia Kaczmarek e l’irlandese Rhasidat Adeleke.

800 METRI – La britannica Keely Hodgkinson insegue il grande colpaccio, ma la sua connazionale Jemma Reekie e soprattutto la keniana Mary Moraa proveranno a metterle il bastone tra le ruote.

1500 METRI – La keniana Faith Kipyegon è oggettivamente una spanna sopra all’intera concorrenza, ma la primatista mondiale non dovrà sottovalutare l’etiope Gudaf Tsegay e l’australiana Jessica Hull.

5000 METRI – La solita sfida tra Etiopia e Kenya: da una parte Medina Eisa, Ejgayehu Taye, Gudaf Tsegay; dal’altra Beatrice Chebet, Margaret Kipkemboi, Faith Kipyegon. L’olandese Sifan Hassan si metterà in mezzo? La nostra Nadia Battocletti potrà provarci?

10000 METRI – Ancora Tsegay contro Kipkemboi e Chebet? Hassan e Battocletti alla finestra.

100 OSTACOLI – Si preannuncia una gara molto combattuta, dove ogni sbavatura costerà cara. Le favorite della vigilia sono Jasmine Camacho-Quinn (trionfatrice a Tokyo), Tobi Amusan (primatista mondiale) e Danielle Williams (campionessa del mondo). Si possono inseerire nella lotta la francese Cyrena Samba-Mayela, le statunitensi Russell e Johnson, la polacca Pia Skrzyszowska, la svizzera Ditaji Kambundji e l’olandese Nadine Visser.

400 OSTACOLI – Una delle gare più attese dal punto di vista tecnico, anche perché si correrà sui livelli del record del mondo nel confronto roboante tra la statunitense Sydney McLaughlin (Campionessa Olimpica e fresca primatista mondiale in 50.65) e l’olandese Femke Bol (Campionessa del Mondo e primatista europea in 50.95). Lotta aperta per il bronzo, le più quotate sono la statunitense Anna Cockrell e la giamaicana Rushell Clayton.

3000 SIEPI – Tutto sembra apparecchiato per il duello tra l’ugandese Peruth Chemutai e la keniana Beatrice Chepkoech, ma attenzione a Winfred Yavi dal Bahrain.

SALTO IN ALTO – L’ucraina Yaroslava Mahuchikh ha firmato il record del mondo di 2.10 metri a Parigi ed è la grande favorita per il podio. L’australiana Nicola Olyslagers, la serba Angelina Topic, la statunitense Vashti Cunningham, l’altra australiana Eleanor Patterson si candidano per il podio.

SALTO CON L’ASTA – Sono quattro le donne più accreditate: la britannica Molly Caudery, l’australiana Nina Kennedy, la svizzera Angelica Moser, la statunitense Katie Moon. Tutto può succedere.

SALTO IN LUNGO – La tedesca Malaika Mihambo e la statunitense Tara Davis-Woodhall sono le uniche ad avere superato i sette metri in stagione e sono le favorite della vigilia. Larissa Iapichino se la può giocare per il podio, ma servirà il grande balzo contro una concorrenza nutrita composta anche dalla bulgara Plamena Mitkova, dalla rumena Alina Rotaru e dalla portoghese Agate De Sousa.

SALTO TRIPLO – La dominicense Thea Lafond parte leggermente favorita nei confronti della cubana Leyanis Perez e della spagnola Ana Peleteiro, attenzione al possibile inserimento dell’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk e della giamaicana Shanieka Ricketts.

GETTO DEL PESO – La cinese Gong Lijiao ha trionfato a Tokyo ed è una certezza sul podio, ma la statunitense Chase Jackson-Ealey è la Campionessa del Mondo e ha un’eccellente spallata. In lizza anche la canadese Sarah Mitton e l’olandese Jessica Schilder.

LANCIO DEL DISCO – Sfida intensa tra la statunitense Valarie Allman (Campionessa Olimpica), l’eterna croata Sandra Perkovic e la cinese Feng Bin. Potrebbero dire la loro le portoghesi Rodrigues e Ca, più indietro la svedese Kamga.

LANCIO DEL MARTELLO – La statunitense Brooke Andersen doveva essere la grande favorita, ma la Campionessa del Mondo è rimasta tagliata ai Trials. Le favorite diventano così l’altra americana DeAnna Price e la canadese Cmaryn Rogers (oro iridato). Non va mai sottovalutata l’eterna polacca Anita Wlodarczyk (primatista mondiale), la nostra Sara Fantini cerca spazio dopo aver trionfato agli Europei.ù

TIRO DEL GIAVELLOTTO – La giapponese Haruka Kitaguchi si presenta da Campionessa del Mondo e fronteggerà l’australiana Mackenzie Little e la serba Adriana Vilagos, attenzione alla colombiana Flor Ruiz e all’australiana Kelsey-Lee Barber.

EPTATHLON – La belga Nafissatou Thiam insegue il terzo sigillo consecutivo, impresa mai riuscita nella storia. A sfidarla saranno la britannica Katarina Johnson-Thompson (Campionessa del Mondo), la statunitense Anna Hall e l’olandese Annouk Vetter, ma attenzione anche alla belga Noor Vidts e alla svizzera Anna Kaelin.

4X100 – Scontro diretto a viso aperto tra USA e Giamaica? Si preannuncia una battaglia infuocata.

4X400 – Gli USA hanno sempre una marcia in più sul giro di pista, ma l’Olanda di Femke Bol fa paura

20 KM DI MARCIA – Antonella Palmisano sogna di confermarsi sul trono dopo l’apoteosi di Parigi 2024, la grande rivale sembra essere la peruviana Kimberly Garcia, mentre la spagnola Maria Perez è in ripresa da un infortunio.