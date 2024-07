Atletica, Kyan Escalona sulle orme di Simonelli: Campione d’Europa U18, tempo straripante

Kyan Daniel Duffy Escalona. Gli appassionati dovranno segnare nero su bianco questo nome, perché in futuro potrebbe regalare diversi soddisfazioni all’Italia. Intanto l’azzurro si è scatenato agli Europei Under 18, conquistando una pregevole medaglia d’oro sui 110 ostacoli dopo aver travolto l’intera concorrenza e aver segnato un tempo di enorme rilievo: 13.22, miglior prestazione europea stagionale di categoria e personale migliorato di 12 centesimi rispetto a quanto fatto nei turni preliminari.

Dopo una partenza poco pimpante, l’azzurro è riemerso di forza e ha superato di prepotenza il francese Lucas Domergue (13.34) e il bulgaro Hristiyan Kasabov (13.47). Ricordiamo che si gareggia con le barriere alte 91,4 cm, dunque decisamente più basse rispetto ai 106 cm previsti tra i seniores, oggi abbiamo assistito a un ulteriore miglioramento del record italiano allievi da parte di questo prodigioso classe 2007, che già in inverno si era mostrato pimpante correndo in 7.69 sui 60 ostacoli indoor.

Sedicenne nato in Senegal e approdato in Italia nel 2011 insieme ai genitori trasferitisi per lavoro, Kyan Escalona è allenato da Martina Onza alla Farnesina ed è tesserato per la Kronos Roma. Già Campione del Mondo under 12 di equitazione nel 2019, si sta rivelando un grande portento. Si tratta del secondo oro di giornata per l’Italia a Banska Bystrica (Slovacchia), dopo quello conquistato da Serena Di Fabio sui 5000 metri di marcia.

Se tra i grandi Lorenzo Simonelli sta sognando in grande in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo essersi laureato Campione d’Europa con il roboante 13.05 di Roma, a livello giovanile è già emerso un nuovo prospetto di lusso pronto a ritagliarsi uno spazio importante.