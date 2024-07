Atletica, gli orari e il calendario di tutte le finali alle Olimpiadi di Parigi 2024

Si svilupperà da giovedì 1 a domenica 11 agosto il programma dell’atletica leggera ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nella rassegna a cinque cerchi parigina verranno assegnati 48 titoli (23 maschili, 23 femminili e 2 in eventi misti) tra marcia, gare di corsa e concorsi, con l’Italia che proverà a confermarsi protagonista dopo il clamoroso exploit di Tokyo.

La spedizione azzurra si presenta in Francia con ambizioni importanti, sicuramente superiori rispetto alla vigilia dell’ultima edizione, anche se servirà davvero un’impresa complicatissima per ripetere le 5 vittorie di tre anni fa. Proiettandoci alle possibili carte da medaglia italiane più credibili bisogna citare sicuramente Gianmarco Tamberi, Antonella Palmisano, Leonardo Fabbri, la staffetta 4×100 uomini, Mattia Furlani, Lorenzo Simonelli, Andy Diaz e l’inedita prova mista a coppie di marcia sulla distanza della Maratona.

In ciascuna delle 11 giornate di gara dell’atletica a Parigi andrà in scena almeno un evento con in palio le medaglie, a partire dalle due 20 km di marcia del 1° agosto e fino alla Maratona femminile di domenica 11 agosto, una delle ultime competizioni dei Giochi. Di seguito il calendario completo e gli orari esatti di tutte le finali dell’atletica alle Olimpiadi 2024.

CALENDARIO FINALI ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024

Giovedì 1 agosto

7.30 20 km marcia (maschile)

9.20 20 km marcia (femminile)

Venerdì 2 agosto

21.20 10.000 metri (maschile)

Sabato 3 agosto

19.35 Getto del peso (maschile)

20.20 Salto triplo (femminile)

20.55 Staffetta 4×400 (mista)

21.10 100 metri (femminile)

21.45 Decathlon, 1500 metri

Domenica 4 agosto

19.50 Salto in alto (femminile)

20.30 Lancio del martello (maschile)

21.55 100 metri (maschile)

Lunedì 5 agosto

19.00 Salto con l’asta (maschile)

20.30 Lancio del disco (femminile)

21.10 5000 metri (femminile)

21.45 800 metri (femminile)

Martedì 6 agosto

20.00 Lancio del martello (femminile)

20.20 Salto in lungo (maschile)

20.50 1500 metri (maschile)

21.10 3000 siepi (femminile)

21.40 200 metri (femminile)

Mercoledì 7 agosto

7.30 Staffetta marcia (mista)

19.00 Salto con l’asta (femminile)

20.25 Lancio del disco (maschile)

21.20 400 metri (maschile)

21.40 3000 siepi (maschile)

Giovedì 8 agosto

20.00 Salto in lungo (femminile)

20.25 Tiro del giavellotto (maschile)

20.30 200 metri (maschile)

21.25 400 ostacoli (femminile)

21.45 110 ostacoli (maschile)

Venerdì 9 agosto

19.30 Staffetta 4×100 (femminile)

19.40 Getto del peso (femminile)

19.45 Staffetta 4×100 (maschile)

20.00 400 metri (femminile)

20.10 Salto triplo (maschile)

20.15 Eptathlon, 800 metri

20.55 10.000 metri (femminile)

21.45 400 ostacoli (maschile)

Sabato 10 agosto

8.00 Maratona (maschile)

19.10 Salto in alto (maschile)

19.25 800 metri (maschile)

19.40 Tiro del giavellotto (femminile)

19.45 100 ostacoli (femminile)

20.00 5000 metri (maschile)

20.25 1500 metri (femminile)

21.12 Staffetta 4×400 (maschile)

21.22 Staffetta 4×400 (femminile)

Domenica 11 agosto

8.00 Maratona (femminile)