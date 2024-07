Atletica, Gianmarco Tamberi rassicura: “Problema rientrato, entro due giorni dovrei tornare al 100%”

Gianmarco Tamberi con un post su Instagram ha rilasciato un aggiornamento sul lieve infortunio che ha complicato i suoi piani di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’azzurro ha fatto sapere che il controllo ha dato esito positivo e che nel giro di poche ore potrà tornare ad allenarsi a pieno regime.

L’aggiornamento sulle proprie condizioni fisiche: “GOOOOOOD NEWSSSSS! 3 sedute di terapie al giorno ed una settimana di allenamenti differenziati hanno portato ad un esito molto positivo del controllo ecografico di oggi. La piccola lesione fasciale si è chiusa completamente ed in un paio di giorni dovrei tornare al 100%!!!!“.

L’azzurro è pronto a rimettersi in moto verso Parigi 2024: “Dopo giorni veramente duri, oggi la prima bella notizia e non vedevo l’ora di condividerla con voi che mi supportate da anni in maniera unica nei momenti più belli ed anche in quelli meno belli. Ora si riparte con la stessa voglia di prima, ma con molta più fame e cattiveria“.

La fiducia per il prossimo futuro: “È vero, ho saltato 2 gare fondamentali per prepararmi al meglio in vista delle Olimpiadi, ma non sarà di certo questo piccolo stop a fermarmi dopo tutto quello che ho fatto per il mio grande sogno! P.S.: un grazie speciale ad Andrea Battisti e Francesco Corsetti per il tempo dedicatomi in questi giorni!“.

IL POST DI GIANMARCO TAMBERI SU INSTAGRAM