Atletica, Femke Bol e Omanyala attesi a Hengelo. C’è Hassan, tre italiane in Olanda

Domenica 7 luglio andrà in scena il Meeting di Hengelo, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Appuntamento in terra olandese con una delle kermesse più prestigiose del panorama internazionale e che anche in questa edizione proporrà diversi spunti interessanti, nonostante la concomitanza con la tappa di Diamond League a Parigi e la vicinanza con le Olimpiadi di Parigi 2024.

Femke Bol sarà impegnata sui 400 metri, rinunciando agli ostacoli e senza rispondere immediatamente a Sydney McLaughlin, dopo che la statunitense ha firmato il record del mondo in occasione dei Trials. L’altra olandese Sifan Hassan correrà i 1500 metri per scaldare il pubblico locale, ma i 100 metri maschili dovrebbero essere la gara di cartello: il keniano Ferdinand Omanyala, capace di correre un brillante 9.79 a Nairobi, sfiderà il canadese Andre De Grasse (Campione Olimpico sul mezzo giro di pista).

Tra italiane proveranno a mettersi in luce. Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo saranno impegnate nel salto con l’asta dopo aver chiuso il campionato italiano rispettivamente al primo e al quarto posto, le due azzurre incroceranno la greca Katerina Stefanidi. Sui 100 ostacoli, invece, spazio per Veronica Besana contro due big di lusso come la portoricana Jasmine Camacho-Quinn e la statunitense Nia Ali.