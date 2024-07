Atletica, Derkach e Molinarolo in luce al Meeting Brazzale. Fantini rinuncia, Osakue fatica

Il Meeting Brazzale di Vicenza è stato animato da un paio di buone prestazioni offerte da due azzurre in procinto di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dariya Derkach ha infatti timbrato un buon balzo da 14.09 metri (0,1 m/s di vento contrario), vincendo la gara di salto triplo davanti a Ottavia Cestonaro (13.59) e fermandosi a dieci centimetri dallo stagionale.

Elisa Molinarolo ha invece valicato 4.60 metri al primo tentativo e si è imposta nel salto con l’asta, poi ha fallito la prima prova a 4.70 e i due successivi assalti al record italiano (4.74, un centimetro sopra al primato detenuto da Roberta Bruni). Daisy Osakue, anch’ella prossima alla partenza alla volta della capitale francese, è rimasta sotto i 60 metri nella gara di lancio del disco (59.95).

Era attesa anche Sara Fantini, ma la Campionessa d’Europa di lancio del martello ha rinunciato e si prepara per i Giochi. La gara è stata vinta dall’australiana Stephanie Ratcliffe (70.67) davanti a Rachele Mori (67.97 per la Campionessa del Mondo Under 20). Manuel Lando 2.20 nel salto in alto, Gabriele Chillà 7.79 nel salto in lungo, Simone Comini 76.54 metri nel tiro del giavellotto, lo statunitense Tj Brock si è imposto sui 100 metri in 10.47 (vento nullo), Chiara Melon ha primeggiato sui 100 metri in 11.64 (0,3 m/s di brezza in faccia).