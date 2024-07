Atletica, Daniele Inzoli abbraccia il lungo dopo i 100 e vince di forza: balzo sontuoso a 15 anni

Daniele Inzoli è tornato in pedana dopo aver strabiliato sui 100 metri ai Campionati Italiani Allievi di atletica leggera. Il 15enne lombardo aveva corso in 10.49 con vento nulla sulla pista di Molfetta (in provincia di Bari), diventando il quinto under 18 della storia italiana e facendo capire di avere della stoffa anche nei panni di velocisti.

Il portacolori della Riccardi Milano si è cimentato oggi nella sua specialità di riferimento, ovvero il salto in lungo dove a metà maggio aveva toccato i 7.90 metri (migliore al mondo per la sua età, considerando tutte le epoche). Il classe 2008 ha vinto la gara con un balzo da 7.54 (0,8 m/s di vento a favore) firmato al primo assalto, poi è andato in calando: 7.38 (+1,3), 7.21 (-0,7), 7.47 (+2,1) e la decisione di rinunciare agli ultimi due tentativi. Distaccati Edoardo Borchi (6.98) e Matteo Sorci (6.92).

Il talento di Daniele Inzoli è universalmente riconosciuto e le misure che riesce a raggiungere con grande disinvoltura fanno davvero sognare considerando che è un classe 2008 alla prima stagione tra gli under 18. Stiamo parlando di un autentico portento che va coccolato fino in fondo, in attesa di rivederlo prossimamente nei pressi degli otto metri come era successo a metà maggio in quel di Savona, nel giorno in cui Mattia Furlani stampò il record del mondo under 20.