Atletica, calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024: orari, tv, streaming

L’atletica sarà protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024, che andranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. Stiamo parlando della ribattezzata Regina degli Sport, quella che ricopre un ruolo di primaria importanza all’interno dell’universo a cinque cerchi e che è riconosciuta come sport di classe A al pari di nuoto e ginnastica. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale francese, dove verranno messi in palio ben 48 titoli (23 maschili, 23 femminili, 2 misti).

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni dopo aver conquistato cinque medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Riflettori puntati sul portabandiera Gianmarco Tamberi e su Marcell Jacobs (Campioni Olimpici di salto in alto e 100 metri), su Antonella Palmisano e Massimo Stano (Campioni Olimpici della 20 km di marcia), sulla staffetta 4×100 maschile capace dell’apoteosi tre anni fa. Presenti anche tanti nomi nuovi come Mattia Furlani, Lorenzo Simonelli, Leonardo Fabbri, Larissa Iapichino, Alessandro Sibilio, Andy Diaz.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dell’atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato all’atletica), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024

Giovedì 1° agosto

07.30 20 km di marcia maschile

09.20 20 km di marcia femminile

Venerdì 2 agosto

10.05 Decathlon, 100 metri

10.10 Lancio del martello maschile, qualificazioni (gruppo A)

10.15 Salto in alto femminile, qualificazioni

10.35 100 metri femminile, turno preliminare

10.55 Decathlon, salto in lungo

11.05 1500 metri maschile, batterie

11.35 Lancio del martello maschile, qualificazioni (gruppo B)

11.50 100 metri femminile, batterie

12.15 Decathlon, getto del peso

18.00 Decathlon, salto in alto

18.10 5000 metri femminile, batterie

18.15 Salto triplo femminile, qualificazioni

18.55 Lancio del disco femminile, qualificazioni (gruppo A)

19.10 4X400 mista, batterie

19.45 800 metri femminile, batterie

20.10 Getto del peso maschile, qualificazioni

20.20 Lancio del disco femminile, qualificazioni (gruppo B)

20.50 Decathlon, 400 metri

21.20 10.000 metri maschile, finale

Sabato 3 agosto

10.05 Decathlon, 110 ostacoli

10.10 Salto con l’asta maschile, qualificazioni

10.35 100 metri maschile, turno preliminare

10.55 Decathlon, lancio del disco (gruppo A)

11.10 800 metri femminile, ripescaggi

11.45 100 metri maschile, batterie

12.00 Decathlon, lancio del disco (gruppo B)

13.40 Decathlon, salto con l’asta

19.10 Decathlon, tiro del giavellotto (gruppo A)

19.15 1500 metri maschile, ripescaggi

19.35 Getto del peso maschile, finale

19.50 1500 metri femminile, semifinali

20.10 Decathlon, tiro del giavellotto (gruppo B)

20.20 Salto triplo femminile, finale

20.55 4×400 mista, finale

21.20 100 metri femminile, finale

21.45 Decathlon, 1500 metri

Domenica 4 agosto

10.05 3000 siepi femminile, batterie

10.20 Lancio del martello femminile, qualificazioni (gruppo A)

10.55 200 metri femminile, batterie

11.00 Salto in lungo maschile, qualificazioni

11.45 Lancio del martello femminile, qualificazioni (gruppo B)

11.50 110 ostacoli, batterie

12.35 400 ostacoli femminile, batterie

19.05 400 metri maschile, batterie

19.50 Salto in alto femminile, finale

20.00 100 metri maschile, semifinali

20.30 Lancio del martello maschile, finale

20.40 800 metri femminile, semifinali

21.15 1500 metri maschile, semifinali

21.55 100 metri maschile, finale

Lunedì 5 agosto

10.05 400 ostacoli maschile, batterie

10.10 Lancio del disco maschile, qualificazioni (gruppo A)

10.40 Salto con l’asta femminile, qualificazioni

10.50 400 ostacoli femminile, ripescaggi

11.20 400 metri maschile, ripescaggi

11.35 Lancio del disco maschile, qualificazioni (gruppo B)

11.55 400 metri femminile, batterie

12.50 200 metri femminile, ripescaggi

19.00 Salto con l’asta maschile, finale

19.04 3000 siepi maschile, batterie

19.55 200 metri maschile, batterie

20.30 Lancio del disco femminile, finale

20.45 200 metri femminile, semifinali

21.10 5000 metri femminile, finale

21.45 800 metri femminile, finale

Martedì 6 agosto

10.05 1500 metri femminile, batterie

10.20 Tiro del giavellotto maschile, qualificazioni (gruppo A)

10.50 110 ostacoli maschile, ripescaggi

11.15 Salto in lungo femminile, qualificazioni

11.20 400 metri femminile, ripescaggi

11.50 Tiro del giavellotto maschile, qualificazioni (gruppo B)

12.00 400 ostacoli maschile, ripescaggi

12.30 200 metri maschile, ripescaggi

19.35 400 metri maschile, semifinali

20.00 Lancio del martello femminile, finale

20.07 400 ostacoli femminile, semifinali

20.20 Salto in lungo maschile, finale

20.50 1500 metri maschile, finale

21.10 3000 siepi femminile, finale

21.40 200 metri femminile, finale

Mercoledì 7 agosto

07.30 Marcia a squadre miste

10.05 Salto in alto maschile, qualificazioni

10.15 100 ostacoli, batterie

10.25 Tiro del giavellotto femminile, qualificazioni (gruppo A)

11.10 5000 metri maschile, batterie

11.50 Tiro del giavellotto femminile, qualificazioni (gruppo B)

11.55 800 metri maschile, batterie

12.45 1500 metri femminile, ripescaggi

19.00 Salto con l’asta femminile, finale

19.05 110 ostacoli, semifinali

19.15 Salto triplo maschile, qualificazioni

19.35 400 ostacoli maschile, semifinali

20.02 200 metri maschile, semifinali

20.25 Lancio del disco maschile, finale

20.45 400 metri femminile, semifinali

21.20 400 metri maschile, finale

21.40 3000 siepi maschile, finale

Giovedì 8 agosto

10.05 Eptathlon, 100 ostacoli

10.25 Getto del peso femminile, qualificazioni

10.35 100 ostacoli, ripescaggi

11.05 Eptathlon, salto in alto

11.10 4×100 femminile, batterie

11.35 4×100 maschile, batterie

12.00 800 metri maschile, ripescaggi

19.35 1500 metri femminile, semifinali

19.35 Eptathlon, getto del peso

20.00 Salto in lungo femminile, finale

20.25 Tiro del giavellotto maschile, finale

20.30 200 metri maschile, finale

20.55 Eptathlon, 200 metri

21.25 400 ostacoli femminile, finale

21.45 110 ostacoli, finale

Venerdì 9 agosto

10.05 Eptathlon, salto in lungo

10.40 4×400 femminile, batterie

11.05 4×400 maschile, batterie

11.20 Eptathlon, tiro del giavellotto (gruppo A)

11.30 800 metri maschile, semifinali

12.05 100 ostacoli, semifinali

12.30 Eptathlon, tiro del giavellotto (gruppo B)

19.30 4×100 femminile, finale

19.40 Getto del peso femminile, finale

19.45 4×100 maschile, finale

20.00 400 metri femminile, finale

20.10 Salto triplo maschile, finale

20.15 Eptathlon, 800 metri

20.55 10.000 metri femminile, finale

21.45 400 ostacoli maschile, finale

Sabato 10 agosto

08.00 Maratona maschile

19.10 Salto in alto maschile, finale

19.25 800 metri maschile, finale

19.40 Tiro del giavellotto femminile, finale

19.45 100 ostacoli, finale

20.00 5.000 metri maschile, finale

20.25 1500 metri femminile, finale

21.12 4×400 maschile, finale

21.22 4×400 femminile, finale

Domenica 11 agosto

08.00 Maratona femminile

COME VEDERE LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024 IN TV E STREAMING

IN TV PER GLI ABBONATI: L’OFFERTA DI EUROSPORT E SKY

I Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K.

IN TV GRATIS E IN CHIARO: LA PROPOSTA DELLA RAI

La Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2 e RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

IN STREAMING PER GLI ABBONATI: DISCOVERY+, SKY GO, NOW, DAZN

Su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

IN STREAMING GRATIS: LA COPERTURA DELLA RAI

Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.