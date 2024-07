Assunta Scutto, Olimpiadi Parigi 2024 judo: scheda e giorni di gara

Assunta Scutto si presenta ai suoi primi Giochi Olimpici con un ruolino di marcia eccezionale negli ultimi tre anni, in cui spiccano tre medaglie iridate (2 bronzi e 1 argento), due podi al Masters e 4 titoli Slam che l’hanno proiettata in vetta al ranking mondiale dei -48 kg. Talento cristallino, judoka completa e spettacolare con una qualità impressionante nella fase di ne-waza, a Parigi punta ad una medaglia essendo tra le prime 4 favorite per la vittoria finale.

Nome: Assunta

Cognome: Scutto

Luogo e data di nascita: Napoli, 17 gennaio 2002

Sport e disciplina: judo (48 kg)

Quando gareggia: sabato 27 luglio