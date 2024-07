Arrampicata sportiva, Olimpiadi Parigi 2024: i favoriti gara per gara

Le gare di arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Parigi 2024 si disputano dal 5 al 10 agosto 2024 al Le Bourget Sport Climbing Venue di Saint-Denis. Saranno quattro le gare da medaglia, due per genere: speed e gara combinata (la somma di lead e boulder). In tutto, sono in gara 68 atleti (28 per le gare speed e 40 per la combinata). L’Italia è presente con quattro atleti: due nella velocità e due nella combinata.

ARRAMPICATA SPORTIVA PARIGI 2024: I FAVORITI GARA PER GARA

Boulder&lead maschile

Nella gara in cui non sono presenti azzurri, i favoriti principali sono i giapponesi: su tutti Tomoa Narasaki, piazzatosi al terzo posto lo scorso anno ai Mondiali e che può contare su un boulder molto solido, come mostrato in Coppa del Mondo a Keqiao recentemente. A ruota segue Sorato Anraku, estremamente brillante di recente soprattutto nel boulder, ma anche nel lead. Avversari per i due nipponici terribili non mancano a partire dal campione del mondo, l’austriaco Jakob Schubert e l’americano Colin Duffy, che ha pochi eguali nel lead. Occhio a possibili sorprese come il ceco Adam Ondra, il coreano Dohyun Lee e lo spagnolo Alberto Ginés Lopez.

Boulder&lead femminile

La favorita principale per distacco appare essere la slovena Janja Garnbret. In Coppa del Mondo ha fatto incetta di vittorie sia nel boulder che nel lead, è la campionessa del mondo in carica nella combinata, campionessa del mondo nel boulder e vice-campionessa del mondo nel lead, oltre che oro olimpico uscente. Subito dopo troviamo la giapponese Ai Mori e l’austriaca Jessica Pilz. Pilz è sicuramente più ferrata nel boulder, ma ha imparato a difendersi anche nel lead, Mori è un’eccellenza assoluta nel lead. Attenzione anche alle due statunitensi Brooke Raboutou e Natalia Grossman.

Speed maschile

Il principale indiziato alla medaglia d’oro sarà l’indonesiano Leonardo Veddriq: tante tappe vinte in Coppa del Mondo, ha steccato il Mondiale dello scorso anno, ma rimane il maggior indiziato al successo. Occhio al cinese Long Jimbao, secondo lo scorso anno al Mondiale, così come all’altro indonesiano Kiromal Katibin. Può sorprendere in casa il giovane francese Bassa Mawem, ancora non andato in gara sotto i 5″, così come il giovanissimo statunitense Sam Watson. E poi c’è il campione del mondo, il nostro Matteo Zurloni.

Speed femminile

Le polacche saranno le favorite numero uno: sia Aleksandra Miroslaw che Aleksandra Kalucka sembrano un gradino avanti rispetto a tutta la concorrenza, essendo cresciute ancora dopo il Mondiale dello scorso anno. In particolare Miroslaw ha vinto anche quest’anno in Coppa del Mondo ed è la donna più veloce sulla carta. Tra le altre occhio a Emma Hunt, argento lo scorso anno ai Mondiali di Berna, oltre alla campionessa del mondo Desak Made Rita Kusuma Dewi, indonesiana.