Arrampicata sportiva: a Briançon gli ultimi ritocchi per gli olimpici Zurloni, Colli e Rogora

Comincerà domani e andrà avanti fino al 19 luglio la tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva che precederà i Giochi Olimpici di Parigi 2024. A Briançon va in scena l’ultimo test prima dei giochi a cinque cerchi che vede ben tre italiani presenti dei quattro che saranno protagonisti fra qualche giorno nella capitale francese.

Nella velocità maschile sarà al via Matteo Zurloni: il campione del mondo viene dal quinto posto raccolto a Chamonix nel fine settimana scorso e cerca di rifinire la condizione. Fra gli azzurri è probabilmente colui che andrà a Parigi con più speranze di medaglia, andando a vedere la sua continuità tra Coppa del Mondo e grandi eventi. Insieme a lui in questa tappa ci sono anche Luca Robbiati, Ludovico Fossali, Gian Luca Zodda e Alessandro Boulos.

Al femminile nello speed presenti invece Beatrice Colli, Giulia Randi e Agnese Fiorio, con la maggiore attenzione che sarà riservata su Colli che si è qualificata in extremis per Parigi. La 19enne di Colico ha fatto bene anche a Chamonix, arrivando sesta e appare in crescita di condizione: un buon risultato a Briançon potrebbe dare ulteriore slancio per le Olimpiadi.

Inoltre andrà in scena il lead con tutti gli occhi puntati a livello italiano su Laura Rogora, qualificatosi per le Olimpiadi di Parigi grazie all’ottimo risultato della seconda tappa delle Olympic Qualifier Series a Budapest. Ha deciso invece di riposarsi Camilla Moroni, che è specializzata soprattutto sul boulder e farà leva su questo per ottenere un gran risultato nella combinata alle Olimpiadi.