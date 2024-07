Arnaldi-Martinez, ATP Amburgo 2024: programma, orario, tv, streaming

Matteo Arnaldi tornerà in campo domani, lunedì 15 luglio, per il primo turno del torneo ATP500 Amburgo. Messa in archivio non esaltante prestazione a Wimbledon, il ligure spera di ritrovare sulla terra rossa tedesca buone sensazioni in vista del prossimo impegno più importante, ovvero alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Un match in cui sarà la regolarità a fare la differenza. Un aspetto che in Arnaldi ha fatto un po’ difetto. Il nostro portacolori, specialmente dal lato del dritto, potrebbe aver problemi nel mantenere un regime continuativo e di alto livello. Un aspetto che potrebbe fare la differenza in negativo nell’economia della partita. L’iberico, infatti, è il classico giocatore che non regalerà punti.

La partita tra Matteo Arnaldi e Pedro Martinez, valida per il primo turno dell’ATP500 di Amburgo e in programma sul Centrale come quarto match e non prima delle 18.30, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ARNALDI-MARTINEZ ATP AMBURGO 2024

Lunedì 15 luglio

CENTER COURT – Inizio alle ore 12:00

F. Cobolli vs D. Altmaier

S. Kwon vs M. Marterer

F. Cerundolo vs H. Squire

Non prima delle 18.30

P. Martinez vs M. Arnaldi

PROGRAMMA ARNALDI-MARTINEZ ATP AMBURGO 2024: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport