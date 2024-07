Angela Andreoli esulta per l’argento olimpico: “Simone Biles mi ha fatto i complimenti: avevo ansia, da me passava il podio”

Angela Andreoli ha saputo fare la differenza con enorme caparbietà nella finale a squadre di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024, contribuendo in maniera decisiva alla conquista della medaglia d’argento nella gara che premia la caratura del movimento di un’intera Nazione. La bresciana è salita per ultima alla trave e al corpo libero, dai suoi esercizi dipendeva il risultato di tutta la squadra e nel momento più critico ha tirato fuori tutto il suo talento e ha tramortito la concorrenza.

Angela Andreoli arricchisce il proprio palmares, dopo aver già festeggiato a livello continentale con la squadra ed essere salita sul podio europeo al corpo libero. La 18enne ha dimostrato una caratura tecnica e agonistica di enorme valore, raggiungendo il risultato storico insieme alla compagne Manila Esposito, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Giorgia Villa sotto la guida del DT Enrico Casella: il suo nome resterà per sempre nella memoria della Polvere di Magnesio tricolore.

Angela Andreoli ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali, mettendo in mostra le emozioni provate nel momento più caldo della gara: “Avevo ansia, sapevo che dal mio esercizio passava il podio, ma le mie compagne sono venute da me a dirmi di rilassarmi e divertirmi. È l’emozione più grande che abbia mai provato, che mi ripaga di tutti i sacrifici fatti: rinunci alla tua vita da adolescente per inseguire il sogno delle Olimpiadi e coronarlo con l’argento dietro gli Stati Uniti. Simone Biles mi ha fatto i complimenti“.