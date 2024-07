Ambesi sicuro: “Nel giro di un anno Sinner avrà tutti i record in Italia. Cosa farebbe Alcaraz senza il suo angolo?”

Massiliamo Ambesi è stato ospite dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. Il giornalista di Eurosport si è soffermato sulla netta vittoria ottenuta ieri sera da Jannik Sinner a Wimbledon: “Togliamo i due doppi falli, anzi l’ultimo l’ha fatto apposta per andare sotto pressione e difendere la palla break. Scherzo. Ha concesso, tolti i doppi falli, un punto ogni game di servizio. L’avversario ha fatto quindici punti complessivi sul turno in battuta di Sinner: è stato ingiocabile al servizio”.

L’esperto il tennis si è soffermato anche sull’apporto che Carlos Alcaraz riceve dalla panchina durante le partite: “In un match senza l’angolo a disposizione cosa farebbe Carlos Alcaraz? Questa è la domanda che mi faccio. Cosa perderebbe? Ci sarebbe una diminutio totale oppure si divertirebbe e alzerebbe il proprio livello di gioco? La partita di ieri è stata un buon test perché probabilmente lo ha svegliato“.

Il giornalista si è soffermato su altri aspetti di Sinner: “Nella parte alta chi arriva agli ottavi ha perso almeno due set. Sinner è a 8 vittorie e 0 sconfitte da quando è numero 1 al mondo, è al terzo ottavo di finale a Wimbledon e ora vediamo cosa lo aspetterà. Il prossimo turno è accessibile, poi dopo vediamo. L’erba potrebbe essere la superficie ideale di Sinner, ha una grande mobilità pazzesca. Medvedev ha vinto i primi sei match con Sinner e poi ha perso gli ultimi cinque, vedremo se ora ci sarà l’occasione di pareggiare“.

Conclusione ancora su Jannik Sinner: “Nel giro di un anno Jannik Sinner avrà tutti i record del tennis italiano, non ci sarà più Pietrangeli o chi per esso a dire che ha fatto di più. Soltanto qualcuno che verrà in futuro potrà migliorare i risultati di Sinner”.