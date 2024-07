Alice D’Amato, Olimpiadi Parigi 2024 ginnastica artistica: scheda e giorni di gara

Alice D’Amato parteciperà alle Olimpiadi per la seconda volta in carriera, dopo essersi già distinta a Tokyo 2020 accarezzando il podio nella gara a squadre. La genovese si presenterà da Campionessa d’Europa alle parallele asimmetriche e argento continentale nel concorso generale individuale, desiderosa di battagliare per una medaglia nel team event e di qualificarsi alla finale sugli staggi per provare a essere protagonista.

Nome: Alice

Cognome: D’Amato

Luogo e data di nascita: Genova, 7 febbraio 2003

Sport e disciplina: ginnastica artistica

Quando gareggia: Domenica 28 agosto (qualificazioni), eventuale martedì 30 luglio (finale a squadre), eventuale giovedì 1° agosto (finale all-around), eventuali 3-5 agosto (finali di specialità)