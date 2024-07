Alice Betto, Olimpiadi Parigi 2024 triathlon: scheda e giorni di gara

Alice Betto è alla seconda partecipazione consecutiva alle Olimpiadi e proverà a migliorare i già ottimi risultati raggiunti a Tokyo 2020, quando fu settima nella prova individuale ed ottava nella staffetta mista. In questa specialità non sono ancora state svelate le due frazioniste femminili dell’Italia, ma è probabile che, come accaduto in Giappone, anche a Parigi 2024 Betto possa far parte del quartetto azzurro. Dopo la maternità, l’italiana, tornata ad altissimi livelli, proverà ad avvicinare la top five in entrambe le specialità.

Nome: Alice

Cognome: Betto

Luogo e data di nascita: Varese, 10/12/1987

Sport e disciplina: Triathlon, individuale femminile ed eventuale staffetta mista (frazioni femminili da definire)

Quando gareggia: Individuale femminile 31 luglio ore 08.00, eventuale staffetta mista 5 agosto ore 08.00