Alessandro Ragaini, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Alessandro Ragaini è uno dei nomi nuovi del nuoto azzurro. E’ entrato in modo deflagrante nel mondo dei grandi dopo aver mostrato le sue qualità a livello juniores, il marchigiano che a Riccione ha mostrato tutte le sue qualità nel mezzofondo veloce. Va a Parigi per i 200 stile libero e per la 4×200 ma ha le potenzialità per crescere anche nella distanza doppia e, chissà, anche sui 100. Dipende quali strade deciderà di prendere. Superare il primo turno nella gara individuale e contribuire ad acchiappare un posto in finale in staffetta i suoi obiettivi. Ne sentiremo parlare…

Nome: Alessandro

Cognome: Ragaini

Luogo e data di nascita: Roma, 18/12/1998

Sport e disciplina: nuoto, 200 stile libero, 4×200 stile libero

Quando gareggia: 28/29 luglio (200 stile libero), 30 (4×200 stile libero)