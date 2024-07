Alcaraz-Medvedev oggi in tv, orario semifinale Wimbledon 2024: programma, canale, streaming

Oggi, venerdì 12 luglio, a Wimbledon andranno in scena le semifinali del singolare maschile. La prima, prevista dalle 14.30 italiane, sarà tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.3 del mondo) e il russo Daniil Medvedev (n.5 del ranking). Un remake del penultimo atto dei Championships dell’anno passato, che vide l’affermazione piuttosto netta dell’iberico, che poi andò a prendersi anche il titolo.

Sarà una partita complicata per il russo, che dovrà ribaltare il pronostico e la tendenza degli incroci con l’iberico, considerando il bilancio di 4-2 in favore di Carlitos. Medvedev ha fatto vedere una condizione atletica eccezionale contro Sinner, riuscendo a imporre il proprio status e anche la sua strategia rispetto al n.1 del mondo, non al meglio per un virus.

Vedremo quale strategia adotterà il moscovita per disinnescare le certezze di Alcaraz, che però a differenza di Sinner ha un numero di soluzioni nel suo tennis superiore ed è quindi in grado di sorprendere il russo, specialmente grazie alle splendide esecuzioni delle palle corte. Si preannuncia una partita a scacchi.

La partita tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, semifinale del tabellone maschile di Wimbledon 2024, andrà in scena a partire dalle 14:30 sul Centrale, a precedere la sfida tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ALCARAZ-MEDVEDEV OGGI SEMIFINALE WIMBLEDON 2024

Venerdì 12 luglio

Centre Court – Ore 14:30 italiane

D. Medvedev vs C. Alcaraz

L. Musetti vs N. Djokovic

PROGRAMMA ALCARAZ-MEDVEDEV: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport