Adrian Carambula, Olimpiadi Parigi 2024 beach volley: scheda e giorni di gara

Adrian Carambula è alla sua terza partecipazione consecutiva ai Giochi Olimpici., Uruguaiani di origine, in Italia da dieci anni ha giocato prima in coppia con Alex Ranghieri, poi con Enrico Rossi (con cui ha condiviso l’avventura di Tokyo) e infine è torneo in coppia con Ranghieri, compiendo l’impresa di centrare la qualificazione olimpica. E’ spesso alle prese con problemi fisici, la speranza è che possa riprendersi in vista dei Giochi. Si presenterà a Parigi con l’obiettivo di superare il primo turno e magari di riuscire a migliorare il nono posto di Rio.

Nome: Adrian

Cognome: Carambula

Luogo e data di nascita: Montevideo (Uruguay) 16/3/1988

Sport e disciplina: Beach Volley

Quando gareggia: dal 27 luglio all’11 agosto