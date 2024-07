A che ora Sinner-Berrettini a Wimbledon? Definito il programma: canale esatto, streaming e 4K

Jannik Sinner e Matteo Berrettini si affronteranno al secondo turno di Wimbledon 2024, terzo Slam della stagione che va in scena sull’erba londinese. Si preannuncia un derby italiano davvero infuocato: da una parte il numero 1 del mondo, che cerca gloria a queste latitudini dopo aver raggiunto la semifinale dodici mesi fa e avere trionfato agli Australian Open; dall’altra il numero 59 del ranking ATP, già finalista in questo torneo nel 2021 e desideroso di rivivere i fasti dei giorni migliori.

L’appuntamento è per mercoledì 3 luglio sul Campo Centrale: terzo match dalle ore 14.30 e non inizierà prima delle ore 17.45. La sessione sarà aperta dal confronto tra il russo Daniil Medvedev e il francese Muller, a seguire (non prima delle ore 16.30) la sfida femminile tra Osaka e Navarro, poi toccherà agli italiani (non prima delle 17.45). I due giocatori italiani si fronteggeranno per meritarsi la qualificazione al terzo turno, da disputare contro il vincente del confronto tra l’olandese Tallon Griekspoor e il serbo Miomir Kecmanovic.

Jannik Sinner ha avuto la meglio sul tedesco Yannick Hanfmann al primo turno, dovendo però ricorrere al quarto set. Matteo Berrettini ha invece regolato l’ungherese Marton Fucsovics per 3-1. L’altoatesino partirà con i favori del pronostico, considerando lo status di numero 1 del circuito, ma il romano giocherà sulla sua superficie prediletta e ha tutte le carte in regola per inseguire il colpaccio. C’è un solo precedente tra i due azzurri: sedicesimi di finale del Masters 1000 di Toronto nel 2016, Sinner si impose per 6-4, 6-3 e poi andò a vincere il torneo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Berrettini, derby italiano valido come secondo turno di Wimbledon 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 213); in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA SI GIOCA SINNER-BERRETTINI, SECONDO TURNO WIMBLEDON

Mercoledì 3 luglio

Terzo match dalle ore 14.30 (e non prima delle ore 17.45) Jannik Sinner vs Matteo Berrettini – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K

In precedenza, sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.30, si giocheranno nell’ordine: Medvedev-Muller e Osaka-Navarro (non prima delle 16.30). Al termine, e non prima delle ore 17.45, toccherà agli italiani.

PROGRAMMA SINNER-BERRETTINI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.