A che ora Paolini-Andreescu, Wimbledon 2024: programma, tv, streaming

Jasmine Paolini affronterà Bianca Andreescu al terzo turno di Wimbledon 2024, terzo Slam della stagione tennistica che va in scena sull’erba londinese. L’azzurra incrocerà la canadese in una partita che si preannuncia altamente avvincente e appassionante, con in palio la qualificazione agli ottavi di finale da disputare contro la vincente del confronto tra l’ucraina Kostyuk e la statunitense Keys.

La numero 7 del mondo incrocerà la numero 176 del ranking WTA, contro cui ha vinto l’unico precedente, disputato poche settimane fa ai sedicesimi di finale del Roland Garros. L’appuntamento è per venerdì 5 luglio alle ore 14.00, sarà il primo incontro sul Campo 1.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Andreescu, terzo turno di Wimbledon 2024. La partita sarà trasmessa sui canali tv di Sky; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-ANDREESCU, TERZO TURNO WIMBLEDON

Venerdì 5 luglio

Ore 14.00 Jasmine Paolini vs Bianca Andreescu

PROGRAMMA PAOLINI-ANDREESCU: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canale esatto da definire. Sky trasmetterà la giornata di Wimbledon su Sky Sport Uno (canale 201, fino alle ore 17.50), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), canali da Sky Sport 252 a Sky Sport 257.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.