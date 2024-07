A che ora Musetti-Djokovic, Wimbledon 2024: dove vedere la semifinale in tv e streaming

Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2024, terzo Slam della stagione che va in scena sull’erba londinese. Il tennista italiano se la dovrà vedere contro il fuoriclasse serbo, in un testa a testa che si preannuncia rovente e che mette in palio la qualificazione all’atto conclusivo del prestigioso torneo, da disputare domenica pomeriggio contro il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev.

L’appuntamento è per venerdì 12 luglio, sarà il secondo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.30 (in precedenza si giocherà proprio Medvedev-Alcaraz). Il 22enne, attuale numero 25 del ranking ATP ma già rientrato virtualmente in top-20, se la dovrà vedere con il 37enne, numero 2 del mondo e più volte trionfatore sui sacri prati dell’universo tennistico.

I precedenti sorridono a Djokovic, che conduce per 5-1: l’ultimo ai sedicesimi di finale dell’ultimo Roland Garros fu vinto dal balcanico al quinto set, l’unico sigillo del nostro portacolori risale agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024. Sarà il primo testa a testa sull’erba e l’azzurro non vuole smettere di sognare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Djokovic, semifinale di Wimbledon 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 213); in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-SINNER, SEMIFINALE WIMBLEDON

Venerdì 12 luglio

Secondo match dalle ore 14.30 Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti

In precedenza, a partire dalle ore 14.30 sul Campo Centrale, si giocherà Alcaraz-Medvedev. Al terminerà toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-SINNER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.