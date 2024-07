A che ora Jessica Rossi e Silvana Stanco in gara nella seconda giornata delle Olimpiadi: programma e tv

Jessica Rossi e Silvana Stanco vanno a caccia della finale individuale femminile nel trap, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre domani, nel secondo segmento di qualifica, dovranno rivolgere la loro mira ai 50 piattelli conclusivi dell’eliminatoria per rientrare nelle migliori sei che poi andranno, nel pomeriggio, a giocarsi le medaglie a Cinque Cerchi.

Il livello è altissimo, come sempre in questi casi, e per l’emiliana e l’italo-svizzera servirà la perfezione, anche perché ripartiranno da uno score non pieno, anzi. Jessica Rossi ha rotto infatti 72 dei 75 piattelli a disposizione, mentre uno in più per Silvana Stanco, che ha totalizzato un punteggio di 73/75.

Va ricordato che, in questo momento, la classifica è comandata dal duo spagnolo Mar Molne Magrina, prima a 75/75, e dalla fortissima Fatima Galvez, seconda a 74/75, poi due gruppi: il primo a 73, di cui fa parte Silvana Stanco, e il secondo a 72, di cui fa parte Jessica Rossi.

Andiamo quindi a vedere quale sarà l’orario preciso, il programma, e quali saranno le possibilità di poter seguire Jessica Rossi e Silvana Stanco nelle loro prove. OA Sport vi offrirà la diretta integrale scritta LIVE dell’evento.

CALENDARIO JESSICA ROSSI E SILVANA STANCO OLIMPIADI PARIGI 2024

Mercoledì 31 luglio

Dalle ore 09.00 la seconda sessione di qualifica del trap femminile – Jessica Rossi sarà in pedana alle 09.30 e alle 11.30. Silvana Stanco sarà in pedana alle 09.00 e alle 11.00

Diretta LIVE: OA Sport