A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 2 luglio, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, martedì 2 luglio, si corre la quarta tappa del Tour de France 2024. Arrivano le montagne e si inizia a fare sul serio, con una delle frazioni più attese dell’intera Grande Boucle, che saluta l’Italia partendo da Pinerolo per rientrare in Francia e arrivare a Valloire dopo la scalata del mitico Col du Galibier. Grande attesa per un altro episodio del duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.

Sono solo 139 i chilometri da percorrere oggi, ma infarciti di salite per un totale di 3600 metri di dislivello. Subito dopo la partenza si comincerà a salire verso il Sestrière, un lungo GPM di seconda categoria che porterà a scollinare ad oltre 2000 metri di altitudine (sono praticamente 40 chilometri al 3,7%). Breve discesa e si risalirà verso il Col de Montegenèvre (8.3 km al 5,9%), dove si tornerà in terra transalpina. Altro breve tratto di strada favorevole prime di immettersi sul falsopiano che condurrà ai piedi dell’iconico Col du Galibier, un hors catégorie a 2642 metri di altitudine (23 km al 5,1%). Scollinamento che sarà posto a 19 km dall’arrivo da qui solo picchiata fino a Valloire.

Se ieri è stata una lunga frazione di trasferimento, oggi sono attesi i fuochi d’artificio. Il piatto forte ovviamente è il duello tra i due fuoriclasse, con Pogacar e Vingegaard che sicuramente si troveranno uno di fronte l’altro. Lo sloveno ha saggiato la gamba del danese sul San Luca, che ha risposto alla grande, vediamo oggi chi sarà a fare la prima mossa, anche se tutti gli indizi portano all’alfiere dell’UAE Team Emirates. Dietro di loro sarà interessante capire i reali valori, con un brillantissimo Remco Evenpoel e un po’ più in difficoltà Primoz Roglic. Sono tanti ovviamente i nomi da tenere in considerazione, e per l’Italia ci sarà il primo vero banco di prova per Giulio Ciccone.

La partenza ufficiale della quarta tappa del Tour de France 2024 verrà data alle ore 13.15, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.05 e le 17.37, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 13.05 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA TERZA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Quarta tappa – Martedì 2 luglio

Pinerolo – Valloire (139 km)

Orario partenza ufficiale: 13.15

Orario arrivo stimato: 17.05-17.37

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.05 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 13.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 11.10, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 11.00.

Diretta testuale: OA Sport