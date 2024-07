A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 9 luglio, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, martedì 9 luglio, si corre la decima tappa del Tour de France 2024. Dopo il primo giorno di riposo rientro soft per la carovana, con una frazione quasi completamente pianeggiante che dovrebbe vedere un’altra volata di gruppo. Attenzione allo strappo all’interno degli ultimi dieci chilometri, che potrebbe creare scompiglio in gruppo.

Non ci sono GPM e solo qualche leggerissimo saliscendi. Le squadre dei velocisti proveranno a controllare la corsa per poi scatenarsi negli ultimi trenta chilometri con la consueta lotta per le posizioni. Per la carovana saranno 187.3 i chilometri da percorrere da Orléans a Saint-Amand-Montrond, con l’unica grandissima incognita del vento laterale. Sono in particolare gli ultimi 60 chilometri, dopo l’abitato di Issoudun, ad essere parecchio esposti; e attenzione ai ventagli che potrebbero cogliere di sorpresa qualcuno dopo il giorno di riposo.

Lo scenario più probabile resta comunque la volata, con Jasper Philipsen che rimane l’uomo da battere. Il belga dell’Alpecin – Deceuninck non ha ancora vinto in quest’edizione della Grande Boucle, ma ha dimostrato la sua solidità con ben tre secondi posti. Il velocita però più forte fino ad adesso è stato senza dubbio l’eritreo Biniam Girmay, che va a caccia del terzo successo che significherebbe anche quasi ipoteca sulla maglia verde. Il comparto dei velocisti non ha subito ritiri, dunque si annuncia grande battaglia, vento permettendo.

La partenza ufficiale della decima tappa del Tour de France 2024 verrà data alle ore 13.25, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.24 e le 17.46, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai non offrirà una copertura completa della Grande Boucle in chiaro, collegandosi dalle 14.45 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Tour su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA DECIMA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Decima tappa – Martedì 9 luglio

Orléans – Saint-Amand-Montrond (187.3 km)

Orario partenza ufficiale: 13.25

Orario arrivo stimato: 17.24-17.46

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14.45, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.50, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.50.

Diretta testuale: OA Sport