A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 7 luglio, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, domenica 7 luglio, si corre la nona tappa del Tour de France 2024. Arriva lo sterrato alla Grande Boucle per una frazione potenzialmente esplosiva e decisiva, cerchiata di rosso da tutta la carovana. Non sono escluse sorprese, ricordando anche come dieci anni fa sul pavé Vincenzo Nibali iniziò la sua cavalcata trionfale proprio dominando contro i suoi avversari di classifica sulle pietre.

Ultima fatica per la carovana prima del primo giorno di riposo, in una tappa estremamente tosta e imprevedibile. Partenza e arrivo sono posti a Troyes, in mezzo 199 chilometri ricchi di insidie. In tutto saranno quattordici i tratti senza asfalto che saranno diffusi su tutto il tracciato, mentre ci saranno ben quattro GPM di quarta categoria: la Côte de Bergères (1.7 km 5,2%). la Côte de Baroville (2.8 km al 4,8%), la Côte de Val Frion (2.2 km al 5%) e la Côte de Chacenay (3 km al 4,3%). Sommando i settori di sterrato si arriva ad un totale di ben 32 km di strada senza asfalto, con l’ultimo pezzo a soli dieci chilometri dall’arrivo.

Sarà una battaglia totale, e il favorito numero uno per la vittoria odierna è senza dubbio Mathieu Van der Poel. L’olandese ha messo nel mirino questa tappa da tempo, ma dovrà guardarsi le spalle anche da Tadej Pogacar, capace di compiere un’impresa già entrata nella storia alla Strade Bianche. Giornata cerchiata di rosso anche per Alberto Bettiol, uno che in questi terreni potrebbe esaltarsi. Attenzione a livelli massimi anche per gli uomini di classifica, con forature e imprevisti sempre dietro l’angolo. Ultima incognita il meteo, che se dovesse essere brutto aprirebbe a scenari ancora più complicati.

La partenza ufficiale della nona tappa del Tour de France 2024 verrà data alle ore 13.35, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.49 e le 18.13, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Grande Boucle in chiaro, dalle 13.30 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Tour su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA NONA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Nona tappa – Domenica 7 luglio

Troyes – Troyes (199 km)

Orario partenza ufficiale: 13.35

Orario arrivo stimato: 17.49-18.13

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.30 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 13.20, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 13.30, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.20.

Diretta testuale: OA Sport.