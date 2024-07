A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 3 luglio, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, mercoledì 3 luglio, si corre la quinta tappa del Tour de France 2024. Partenza da Saint-Jean-de-Maurienne e arrivo dopo 177,4 km a Saint Vulbas, dove in teoria dovrebbe andare in scena la seconda volata di questa grande Boucle. Tadej Pogacar è tornato in giallo dopo l’assolo di ieri, e oggi dovrebbe vivere una giornata tranquilla protetto dai suoi uomini.

Sono 177.4 chilometri e 1050 metri di dislivello, anche se si andrà prevalentemente in discesa. La prima parte sarà tutta favorevole, si passerà dunque da Chambery e ci sarà una lieve salita verso Saint-Thibaud-de-Couz. Poi ancora discesa e si risalirà verso il GPM di quarta categoria della Cote du Cheval Blanc (1.5 km al 4,3%). A seguire un altro tratto pianeggiante passando dal traguardo intermedio di Aoste (Saint-Didier), prima di scalerà la Cote de Lhuis (3 km al 4.8%). Breve discesa e ultimi 30 chilometri che saranno completamente piatti e serviranno alle squadre dei velocisti per organizzarsi.

Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) vuole la rivincita, o meglio vorrebbe riuscire a disputare la sua volata. Il belga, lo sprinter più forte di questo Tour, almeno sulla carta, è stato tagliato fuori a Torino per la maxi caduta negli ultimi cinque chilometri, dopo che aveva perso Mathieu Van der Poel per una foratura. Oggi Philipsen non vuole lasciare scampo a nessuno, ma i suoi avversari saranno molteplici. Prima di tutti il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek), ma occhio anche e soprattutto al vincitore nel capoluogo piemontese, l’eritreo Biniam Girmay (Intermarché – Wanty). I nomi per un piazzamento di rilievo sono davvero tanti: Groenewegen, Gaviria, De Lie, Bauhaus, Jakobsen, e chi più ne ha più ne metta.

La partenza ufficiale della quarta tappa del Tour de France 2024 verrà data alle ore 13.30, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.16 e le 17.36, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Grande Boucle in chiaro, dalle 13.15 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Tour su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA QUINTA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Quinta tappa – Mercoledì 3 luglio

Saint-Jean-de-Maurienne – Saint Vulbas (177.4 km)

Orario partenza ufficiale: 13.30

Orario arrivo stimato: 17.16-17.36

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.15 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 13.05, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 11.10, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 11.00.

Diretta testuale: OA Sport.