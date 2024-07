A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 21 luglio, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, domenica 21 luglio, si corre la ventunesima tappa del Tour de France 2024. Non ci sarà la passerella e poi la volata a Parigi, con la città in pieno subbuglio per le imminenti Olimpiadi, ma una cronometro tutt’altro che banale da Montecarlo a Nizza.

Gli organizzatori hanno deciso di aggiungere ancora altro pepe con una cronometro tutt’altro che banale, anche se la lotta per la maglia gialla è già finita. Una prima volta dal 1904 per la Grande Boucle, con una prova contro il tempo non per specialisti. Si parte subito in salita, col GPM di La Turbie(8,1 km al 5,6%), breve discesa e poi su va sul Col d’Èze, prima di scendere in picchiata verso Nizza con gli ultimi 5000 metri pianeggianti.

Per la maglia gialla tutto sembra scritto, per la vittoria di tappa anche, forse. Ieri Tadej Pogacar ha detto di volersi godere il pubblico e di non prendersi rischi, visto il vantaggio abissale su Jonas Vingegaard. A questo punto il favorito d’obbligo è Remco Evenepoel, che vuole attaccare il secondo posto in classifica. Il belga però dovrà fare una vera impresa per recuperare più di due minuti a Vingegaard, con il danese che ieri ha fatto vedere di essere ancora assolutamente vivo. Per quel che riguarda i colori azzurri, Giulio Ciccone si deve difendere con le unghie e con i denti da Sergio Buitrago, per centrare così la prima top-10 in carriera alla Grande Boucle.

La partenza ufficiale del primo corridore nella ventunesima tappa del Tour de France 2024 sarà alle 14.40, mentre l’arrivo della maglia Gialla è previsto per le 19.30. La Rai offrirà una copertura completa della Grande Boucle in chiaro, dalle 13.00 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Tour su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA VENTUNESIMA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Ventunesima tappa – Cronometro individuale – Domenica 21 luglio

Principato di Monaco – Nizza (33.7 km)

Orario partenza primo corridore: 14.40

Orario arrivo ultimo corridore: 19.30

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.05 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 14.35, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 13.05, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 14.35.

Diretta testuale: OA Sport.